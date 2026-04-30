Dijego Simeone napao igrača Arsenala u tunelu: "Moj grb si našao da gaziš ovdje?"

Dijego Simeone napao igrača Arsenala u tunelu: "Moj grb si našao da gaziš ovdje?"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Dijego Simeone je napao fudbalera Arsenala Bena Vajta zbog gaženja grba Atletiko Madrida, što je izazvalo tenzije u tunelu.

Dijego Simeone napao igrača Arsenala Izvor: Profimedia

Atletiko Madrid i Arsenal odigrali su vrlo zanimljiv duel u prvom meču polufinala Lige šampiona, a iako nije bilo pobjednika (1:1), to ne znači da nije bilo vatre na terenu. I van njega.

Tako smo na poluvremenu vidjeli sukob trenera "jorgandžija" Dijega Simeonea i fudbalera Arsenala Bena Vajta koji su u posljednji čas spriječili ostali igrači. Sve se dešavalo pred ulazak u tunel, kada je Simeone išao iza Vajta i počeo je da viče na njega zbog toga što je zgazio grb Atletiko Madrida.

Pogledajte kako je to izgledalo:


"Čolo" je prvo dobacio Vajtu da ne smije da gazi grb njegovog kluba, na šta se Englez brecnuo, a u sve se umiješao i trenerov sin Đulijano Simeone koji je inače zamijenjen na poluvremenu. Tu su bili i ostali igrači koji su ih razdvojili i spriječili su skandal.

Naravno, biće onih koji će se zapitati - čemu uopšte sukob oko ovoga, ako se grb nalazi na zemlji? Razuman argument, ali pošto smo vidjeli "epidemiju" preskakanja grbova na utakmicama - radili su to mnogi igrači, možda i za kamere - može se zato sada čak razumjeti otkud i bijesna reakcija Dijega Simeonea.

Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Ne bi trebalo ni potpuno otpisati i da je "Čolo" to uradio da bi isprovocirao Vajta i natjerao ga da dobije crveni karton, pošto je u tom trenutku njegov Atletiko gubio 1:0.

Podsjetimo, Arsenal je poveo golom Đekereša iz penala, a Atletiko je na isti način izjednačio preko Alvareza. Obojica trenera su istakla da penal za "onog drugog" nije dosuđen po pravilima, što znači da nas za šest dana očekuje zanimljiva bitka na Emirejtsu za finale Lige šampiona.

Atletiko - Arsenal 1:1
Izvor: Youtube/ Arena Sport TV

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

