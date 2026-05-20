Bruka Los Anđeles Lejkersa: Kad je Lebron čuo šta mu nude, samo im je okrenuo leđa

Pokušali su Lejkersi da ubede Lebrona Džejmsa da prihvati da igra za veteranski minimum. Nije to prošlo baš najbolje.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Izgleda da su Los Anđeles Lejkersi zaista probali da ponude "minimalac" Lebronu Džejmsu jer američki mediji navode da je on to odbio. Džejk Fišer je izvjestio da jedan od najboljih košarkaša današnjice nema namjeru da spušta svoju cijenu.

Ove sezone je, iako je ušao u petu deceniju, Lebron sa 52.627.000 dolara bio jedan od najplaćenijih igrača NBA lige, a Lejkersi za narednu godinu ne žele da mu daju baš toliki ugovor.

Oslobodiće se velikih ugovora Ruija Hačimure, Luka Kenarda, Maksija Klebera, ali svejedno ne žele da igraču koji ima 41 godinu daju preveliki ugovor. Statistički Lebron nije mnogo usporio, ove sezone je prosječno imao 20,9 poena, 6,a skok i 7,2 asistencije po utakmici, ali vidjećemo šta će odlučiti i on i Lejkersi.

Veteranski minimum naredne sezone za igrača koji kao Lebron Džejms ima više od 10 godina iskustva u ligi naredne sezone iznosi 4.000.000 dolara i zaista je teško zamisliti Lebrona da to prihvati.

On je u karijeri do sada zaradio 581.000.000 dolara što je ubjedljivo najviše od svih košarkaša. KEvin Durent je drugi sa 501.000.000, a zatim slijede Stef Kari, Džejms Harden... I sigurno ima timova koji su spremni da mu ponude sličan novac koji je dobijao ove sezone i u narednoj, pa i naredne dvije-tri godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!