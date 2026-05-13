Lebron Džejms ljut na Lejkerse jer nije dobio loptu: "Uzimaju ga zdravo za gotovo, a to nije sve"

Lebron Džejms je slobodan igrač i nije tako izvjesno da će se vratiti u Lejkerse. Završio je sezonu ljut na franšizu i na predsjednika Roba Pelinku.

Lebron Džejms (41) naljutio se na svoje Lejkerse kada mu predsjednik košarkaških operacija kluba Rob Pelinka (56) nije poklonio loptu sa utakmice protiv Klivlenda, odigrane 31. marta. Bio je to susret u kojem je "Kralj" prestigao Karima Abdul-Džabara na vječnoj listi igrača sa najviše pobjeda (1.229).

Poslije utakmice u kojoj su Lejkersi potvrdili veliku formu i niz od čak 16 trijumfa u 18 mečeva, Džejms je nezadovoljan napustio dvoranu.

Trener Džej-Džej Redik rekao je u svlačionici za Lebronov rekord, kao i za to da je Luka Dončić postigao 15.000. poen u karijeri, a da je Rui Hačimura stigao do 5.000 poena od kada je u NBA. A, onda se dogodilo nešto što Lebron nije očekivao.

"Kada je Džej-Džej Redik (41) nabrojao sva lična dostignuća i njegove riječi pratili su aplauzi igrača. Poslije toga je Rob Pelinka održao govor pred ekipom i držao u rukama loptu sa kojom je odigran meč. Umjesto da je poslije toga uruči Hačimuri, Dončiću ili Džejmsu, Pelinka je došao do trenera Redika i poklonio je njemu, jer je taj trijumf bio njegov 100. u trenerskoj karijeri", naveo je portal "ESPN".

"Uzimaju ga zdravo za gotovo"

Džejms je u veoma dobrom odnosu sa Redikom, zajedno imaju i popularni podkast o košarci i vjeruje da je dolazak aktuelnog treninga "jedina stvar koju su Lejkersi uradili kako bi i trebalo". Međutim...

"Poslije svojih osam sezona u Lejkersima i posle osvojene 17. titule u istoriji franšize 2020. godine, Džejms je u tom Pelinkinom potezu video još jedan dokaz da ga Lejkersi uzimaju zdravo za gotovo".

I to nije bilo sve što mu je smetalo ovog proljeća.

"Džejmsovo nezadovoljstvo je dodatno pojačano zato što je posljednjih desetak i više pobjeda ostvareno dok je sam prihvatio da ima sporedniju ulogu u napadu, iza Luke Dončića i Ostina Rivsa. Bio je to potez kakav se gotovo nikad ne viđa od igrača Džejmsovog kalibra, u njegovoj 23. sezoni u NBA, u kojoj je i dalje biran na Ol-star utakmicu. A pogotovo je rijetkost da to čini igrač koji je skoro deceniju zaštitno lice franšize", objašnjeno je.

Uskoro ga ništa neće vezati za Lejkerse

Nedugo posle toga glavni problem Lejkersa postale su ozbiljne povrede Luke Dončića, koji je propustio čitav plej-of, a uz njega i Ostina Rivsa. Lebron je posle njih ponovo stavio tim "na leđa" i vodio ga do prolaska u prvom kolu doigravanja protiv Hjustona, ali nije bilo realno da bilo šta uradi protiv Oklahome. Tanderi su ekspresno eliminisali Lejkerse u polufinalu Zapada (4-0) i ušli u finale u kojem će igrati protiv pobednika serije San Antonio - Minesota (2-2).

Džejmsu ovog leta ističe dvogodišnji ugovor sa Lejkersima na 100 miliona dolara, potpisan 2024. Postaće neograničeno slobodan igrač i nema naznaka da li će se vratiti u ekipu u kojoj igra sa svojim sinom Bronijem, da li će potpisati ugovor u nekom drugom timu ili će ostaviti košarku.