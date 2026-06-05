Samo jedna dobra stvar iz Meksika: Nazire se novi miljenik Veljka Paunovića

Srbija je doživjela težak poraz od Meksika, ali je Petar Stanić pokazao dobru igru. Da li će postati novi miljenik Veljka Paunovića?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nakon poraza od Zelenortskih Ostrva (3:0), Srbija je na gostovanju Meksiku doživjela još veću katastrofu - bilo je 5:1 za jednog od domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva na kome s razlogom nećemo vidjeti "orlove". Nije to samo zbog loše igre, neuigranosti i kvaliteta, nego i zbog odnosa prema državnom timu koji je bio izuzetno oslabljen u ovom ciklusu.

Sve to doprinijelo je da Srbija doživi težak poraz na gostovanju u Toluki, na 2.600 metara nadmorske visine, koji će bez ikakve sumnje samo pokvariti atmosferu i raspoloženje pred početak Lige nacija koja je čeka od septembra.

Da li je bilo išta pozitivno? Ako bismo se baš potrudili da nađemo jednu stvar, onda bi to bila igra Petra Stanića, jedinog strijelca "orlova" na gostovanju u Meksiku. Istina, lopta mu se pomalo srećno odbila u 19. minutu kada je doveo Srbiju u vođstvo, ali je isto tako važno reći i da je Stanić "namirisao" kiks Meksikanaca.

Njegova anticipacija i "napadanje" lopte su zaista na visokom nivou i to je jedan od razloga zašto su i njegove brojke prethodne sezone bile impresivne (najbolji strijelac Lige Evrope), a ako ovako nastavi postaće jedan od miljenika Veljka Paunovića.

Nažalost, gledali smo ga samo jedno poluvrijeme protiv Meksikanaca, vjerovatno zbog umora ili možda iščekivajućeg transfera u Holandiju, dok ga protiv Zelenortskih Ostrva nije bilo na terenu. Poslije sezone u kojoj je zabilježio 16 golova i 13 asistencija za Ludogorec, nema sumnje da je vrijeme za iskorak u karijeri.

Ko je još igrao za Srbiju?

Veljko Paunović je i ovoga puta igrao u formaciji 4-2-3-1 i izveo je interesantan sastav: F. Stanković - V. Đurđević, S. Eraković, N. Simić, S. Bukinac - V. Dragojević, A. Stanković, V. Lučić, P. Stanić, L. Ranđelović - N. Štulić.

Kapitensku traku nosio je Eraković iz Crvene zvezde, kao igrač sa najviše iskustva u državnom timu, dok su u nastavku meča uglavnom oni manje iskusni dobili šansu: Igrali su M. Ivanović, Zukić, Birmančević, Avdić, Nj. Petrović, V. Ilić, Mimović, P. Petrović, V. Kostov, Nedeljković i Milikić, ali njihov boravak na terenu nije ništa promijenio za Srbiju.