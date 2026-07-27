logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić uzeo ćerku i sina u naručje: Sa njima je proslavio uspjeh koji mu je bitniji od NBA titule

Nikola Jokić uzeo ćerku i sina u naručje: Sa njima je proslavio uspjeh koji mu je bitniji od NBA titule

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je slavio pobjedu svog konja na trci i to sa sinom i ćerkom u rukama, pa je poslije toga uzeo šampanjac.

Nikola Jokić sa sinom i kćerkom proslavio pobjedu na konjičkim trkama Izvor: Arena Sport TV

Nikola Jokić završio je NBA sezonu, pa je kao kapiten vodio Srbiju do dvije veoma važne pobjede u kvalifikacijama za Mundobasket. Prije okupljanja u avgustu i nove dve ekstremno važne utakmice sa Islandom i Italijom uživa u onome što obožava - u konjskim trkama.

Tako je bio u Subotici na "Dužijanci" kako bi gledao i navijao za svoja grla u trkama. Imao je čemu da se raduje pošto je njegov konj i ove godine pobijedio na čuvenoj "Dužijanci", što je samo značilo da je vrijeme za proslavu i uživanje u velikom uspjehu koji je ostvaren.

Prvo je prišao i proslavio sa džokejom i ljudima koji su učestvovali u trci, pa je onda imao i jedan od najslađih momenata. Uzeo je u ruke svoju ćerku Ognjenu i sina Ignjata i zajedno sa njima proslavio pobjedu. Sve to su naravno snimile i kamere.

Poslije toga je izašao na stazu i tamo otvorio šampanjac, slavio je to mnogo više nego kada je osvojio NBA titulu sa Denverom. Isprskao je šampanjcem ljude koji su se našli u blizini, pa je onda uslijedila i mala "osveta" pošto su i njega isprskali. Kada je dobio flašu nazad, malo je popio i nazdravio.

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić konjički sport

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC