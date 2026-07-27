"Saša Ilić nam pomaže da vratimo dugovanja": Srpski klub otkrio detalje koje niko nije znao

Rad sa Banjice je otkrio da im novi trener Partizana pomaže da vrate dugovanja i da ponovo stanu na noge.

Izvor: MN PRESS

Saša Ilić pomaže fudbalskom klubu Rad da stane na noge. Tim sa Banjice ima probleme sa dugovanjima i teškom finansijskom situacijom zbog dugova sa bivšim igračima. Zato je novi trener Partizana odlučio da im pomogne. O tome se ne bi znalo da se nije oglasio i sam klub.

"Legenda srpskog fudbala, čovjek čije ime se izgovara sa posebnim poštovanjem i o čijoj karijeri ne treba mnogo govoriti, jer njegovi rezultati, uspesi i prvenstveno ljudske vrijednosti govore umjesto svake riječi - Saša Ilić. Svojom donacijom je pružio podršku našem klubu u nastojanju da riješimo dio dugova prema bivšim igračima", stoji u saopštenju.

Ističu da je ovo potvrda da su na pravom putu da vrate Rad tamo gdje mu je mjesto, a otkrili su i detalj o Sašinom sinu Nikši.

"Posebno smo ponosni što je njegov sin Nikša jedan dio svoje fudbalske karijere proveo noseći dres Rada, ta činjenica zauvijek će ostati deo istorije našeg kluba. Od srca hvala Saši Iliću i njegovoj porodici na ukazanom povjerenju, podršci i velikom ljudskom gestu. Ovakva djela pokazuju da istinske legende nisu samo veliki šampioni na terenu, već i veliki ljudi van njega", poručili su sa Banjice.

Prije Saše podršku su donacijama pružili i trener Marko Nikolić i fudbaler Nenad Tomović.

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