Ovacije za Sašu Ilića na JNA: Pogledajte koliko navijača je došlo da podrži Partizan u Evropi

Partizan dočekuje luksemburšku ekipu UNA Štrasen, na tribinama ima oko 10 hiljada navijača, a Saša Ilić je dočekan ovacijama.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Partizan igra prvu evropsku utakmicu u novoj sezoni. Na stadionu u Humskoj dočekaće ekipu UNA Štrasen (Luksemburg). Ujedno je to i prvi meč za crno-bele pred domaćim navijačima pošto je na startu SUperlige gostovao na Ubu.

Na stadionu JNA je prema prvim procenama oko desetak hiljada navijača. Možda bi ih bilo i više, ali je UEFA kaznila crno-bijele pa je cijela istočna tribina zatvorena. Zato su tražili iz kluba od navijača da budu pažljivi i da navijaju samo za klub večeras bez incidenata.

Pogledajte 01:05 Desetak hiljada navijača u Humskoj na prvoj evropskoj utakmici Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

A poseban doček imao je trener i legendarni igrač kluba Saša Ilić. Kada je izašao na teren dočekali su ga aplauzima i ovacijama. Nisu zaboravili sve što je uradio za klub dok je bio u dresu. Sada je u novoj ulozi i očekivanja su velika.

Pogledajte 00:40 Ovacije navijača Partizana za trenera Sašu Ilića Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pogledajte i kako su navijači dočekali igrače Partizana prilikom izlaska na teren:

Pogledajte 02:00 Humska grmela dok su fudbaleri Partizana izlazili na teren Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković