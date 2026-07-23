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Ovacije za Sašu Ilića na JNA: Pogledajte koliko navijača je došlo da podrži Partizan u Evropi

Ovacije za Sašu Ilića na JNA: Pogledajte koliko navijača je došlo da podrži Partizan u Evropi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan dočekuje luksemburšku ekipu UNA Štrasen, na tribinama ima oko 10 hiljada navijača, a Saša Ilić je dočekan ovacijama.

Saša Ilić pozdravljen aplauzom pred prvu utakmicu Partizana u Evropi Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Partizan igra prvu evropsku utakmicu u novoj sezoni. Na stadionu u Humskoj dočekaće ekipu UNA Štrasen (Luksemburg). Ujedno je to i prvi meč za crno-bele pred domaćim navijačima pošto je na startu SUperlige gostovao na Ubu.

Na stadionu JNA je prema prvim procenama oko desetak hiljada navijača. Možda bi ih bilo i više, ali je UEFA kaznila crno-bijele pa je cijela istočna tribina zatvorena. Zato su tražili iz kluba od navijača da budu pažljivi i da navijaju samo za klub večeras bez incidenata.

Pogledajte

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Desetak hiljada navijača u Humskoj na prvoj evropskoj utakmici Partizana
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

A poseban doček imao je trener i legendarni igrač kluba Saša Ilić. Kada je izašao na teren dočekali su ga aplauzima i ovacijama. Nisu zaboravili sve što je uradio za klub dok je bio u dresu. Sada je u novoj ulozi i očekivanja su velika.

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Ovacije navijača Partizana za trenera Sašu Ilića
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pogledajte i kako su navijači dočekali igrače Partizana prilikom izlaska na teren:

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02:00
Humska grmela dok su fudbaleri Partizana izlazili na teren
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pogledajte

00:23
Navijači Partizana pred prvi evropski meč u novoj sezoni
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Tagovi

FK Partizan fudbal Saša Ilić treneri Konferencijska liga

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