Ovacije za Sašu Ilića na JNA: Pogledajte koliko navijača je došlo da podrži Partizan u Evropi

Partizan dočekuje luksemburšku ekipu UNA Štrasen, na tribinama ima oko 10 hiljada navijača, a Saša Ilić je dočekan ovacijama.
Partizan igra prvu evropsku utakmicu u novoj sezoni. Na stadionu u Humskoj dočekaće ekipu UNA Štrasen (Luksemburg). Ujedno je to i prvi meč za crno-bele pred domaćim navijačima pošto je na startu SUperlige gostovao na Ubu.
Na stadionu JNA je prema prvim procenama oko desetak hiljada navijača. Možda bi ih bilo i više, ali je UEFA kaznila crno-bijele pa je cijela istočna tribina zatvorena. Zato su tražili iz kluba od navijača da budu pažljivi i da navijaju samo za klub večeras bez incidenata.
A poseban doček imao je trener i legendarni igrač kluba Saša Ilić. Kada je izašao na teren dočekali su ga aplauzima i ovacijama. Nisu zaboravili sve što je uradio za klub dok je bio u dresu. Sada je u novoj ulozi i očekivanja su velika.
Pogledajte i kako su navijači dočekali igrače Partizana prilikom izlaska na teren: