Partizan ne zna rivala u Ligi konferencija: Srpski napadači se borili, na kraju nisu uradili ništa

Panevežis i Tobol su odigrali neriješeno i Partizan nije ništa bliži tome da sazna rivala u Ligi konferencija.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan još nije počeo svoju evropsku sezonu, a već je saznao bitne vijesti. U duelu timova koji čekaju crno-bijele u slučaju prolaska dalje u dvomeču sa UNA Štrasenom iz Luksemburga litvanski Panevežis je na svom terenu remizirao sa Tobolom iz Kazahstana 1:1 (1:0).

Domaći tim je poveo preko Keite na samom kraju prvog poluvemena pošto je štoper iz Senegala zatresao mrežu u 45. minutu. Tobol je propustio priliku da izjednači kada je u 60. minutu dobio penal, ali je Tagibergen promašio sa bijele tačke.

Probao je Panevežis uvođenje napadača iz Smedereva Marka Bačanina da digne nivo igre, ali je gost izjednačio do kraja meča. Štoper iz Crne Gore Nemanja Cavnić je u 84. minutu postigao gol za izjednačenje.

Imao je nekoliko šansi nekadašnji mladi reprezentativac Srbije Uroš Milovanović da postigne gol, ali je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Radnika iz Surdulice i Sporting Hihona ipak ostao bez pogotka na ovom meču. Ostalo je neriješeno i tek za nedjelju dana će ova dva tima riješiti pitanje rivala Partizana u narednom kolu.

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