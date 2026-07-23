Tri sata pred meč Partizan prodao kapitena: Milioni konačno stižu u Humsku

Partizan je i zvanično potvrdio da je prodao doskorašnjeg kapitena Vanju Dragojevića u Glazgov Rendžers.

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje ekipu UNA Štrasen na JNA, ali na terenu se neće naći doskorašnji kapiten Vanja Dragojević. Postignut je dogovor o transferu sa Glazgov Rendžersom i on će tamo nastaviti karijeru. Potvrda je stigla i od strane kluba. Transfer je navodno vrijedan 5,5 miliona evra.

"Sve što sam kao fudbaler postao, najvećim dijelom dugujem Partizanu. Od dječaka koji je napravio prve fudbalske korake u crno-bijelom, do kapitena koji je imao čast da predvodi svoj klub - svaki trenutak bio je poseban i zauvijek će ostati u mom srcu. Hvala za sve uspomene, lekcije, prijateljstva i emocije koje ću nositi sa sobom kroz cijeli život. Odlazim, ali dio mene zauvek ostaje u Humskoj. Volim te, Partizane", poručio je Dragojević za zvanični sajt kluba.

Dragojević je prošao sve mlađe selekcije Partizana, dok je važnu etapu u njegovom fudbalskom razvoju predstavljao i period proveden u Teleoptiku. Za prvi tim Parnog valjka debitovao je u martu 2025. godine, u crno-bijelom dresu odigrao je ukupno 52 zvanične utakmice i postigao četiri gola, a na 34 meča predvodio je ekipu sa kapitenskom trakom. Iz Humske su poručili da su mu zahvalni na svemu što je uradio i da mu žele puno uspjeha u nastavku karijere.

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