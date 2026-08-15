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Porodica dobija milione nakon tragične smrti NBA košarkaša

Porodica dobija milione nakon tragične smrti NBA košarkaša

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Nakon tragične smrti Brendona Klarka njegova porodica će dobiti 12.500.000 dolara. Postojala je opasnost da ostanu bez ičega, ali jedna stavka u ugovoru sa Memfisom je to spriječila.

Porodica Brendona Klarka dobiće 12.500.000 dolara Izvor: Printscreen/Instagram/amberhannalorraine

Nakon tragične smrti NBA košarkaša Brendona Klarka u 30. godini prve informacije su govorile da porodica neće više dobiti ni dinara od Memfis Grizlisa, ali ispostavilo se da to nije tačno. Zapravo će kompletnu posljednju godinu ugovora u kojoj je Klark trebalo da zaradi 12.500.000 dolara porodica dobiti.

Razlog za to je osiguranje samog tima koje je pokrivalo razne situacije, ali i situaciju iznenadne smrti košarkaša. Zbog takvog ugovora koji je postao rutinska procedura u NBA ligi porodici će biti isplaćena kompletna suma koju je kroz igrački ugovor imao zagarantovanu Brendon Klark. 

Šta se desilo sa Brendonom Klarkom? 

"Klark je preminuo od predoziranja heroinom i kokainom, sve to dogodilo se slučajno. Sve to u kombinaciji sa lijekovima koje je pio je bio faktor smrti", navodi se u izvještaju sa njegove autopsije koja je obavljena u Los Anđelesu.

Klark koji je tokom karijere igrao samo za Memfs samo šest sedmica prije tragične smrti uhapšen je pošto je bežao od policije. Tokom hapšenja kod njega su u automobilu pronađenje "nelegalne supstance". Odigrao je 309 utakmica za sedam godina u Memfisu, a tokom karijere je imao mnogo problema sa povredama. 

Tagovi

NBA liga košarka

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