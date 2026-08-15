Simon Rožman pred meč u Bijeljini: "Znamo ko smo i naš jedini cilj protiv Radnika su tri boda"

Trener Zrinjskog Simon Rožman najavio je utakmicu protiv Radnika u Bijeljini u drugom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski

Uprkos zahtjevnom gostovanju i respektu prema protivniku, koji je na otvaranju sezone osvojio bod u gostima protiv Sarajeva, strateg Mostaraca jasnog je stava - cilj "plemića" je isključivo pobjeda u Bijeljini (nedjelja, 21.00).

"Pred nama je pravi izazov i utakmica u kojoj ćemo se sigurno morati prilagoditi ambijentu i samom terenu. Radnik se u uvodnom dijelu prvenstva pokazao kao jako ozbiljan protivnik s jasnom idejom igre, brzim tranzicijama i opasnim krilnim igračima. Ipak, mi znamo ko smo i kako želimo igrati. Naš jedini cilj su tri boda", poručio je Rožman.

Odgovarajući na pitanja o defanzivnoj formi i rotacijama na stoperskim pozicijama, trener Zrinjskog je naglasio kako je uočen određeni pad koncentracije, ali da se na tome naporno radi.

Komentarišući medijska nagađanja o statusu pojedinih igrača te pretrpanom igračkom kadru, Rožman je bio vrlo direktan - naglasio je da niko nije zvanično otpisan, ali da je selekcija neminovnost u profesionalnom sportu.

"Matematika je vrlo jednostavna: igra 11 igrača, pet ih ulazi s klupe, a ostali moraju ostati na klupi ili tribinama. Ne mogu staviti 30 igrača u zapisnik. Nismo tu da zadovoljavamo pojedinačne želje, već da napravimo igru i rezultat koji će usrećiti naše navijače. Sasvim je normalno i sportski da ćemo za neke igrače tražiti nove sredine u kojima će imati veću minutažu", zaključio je Rožman.

Zdravstveni bilten u taboru Mostaraca je povoljan - svi igrači su zdravi, na raspolaganju stručnom štabu i spremni za nedjeljni dvoboj u Bijeljini.

(MONDO)