Zrinjski protiv Čelika sanira evropske rane: "Najbolji lijek za svaki poraz je pobjeda!"

"Plemići" će u prvom kolu Premijer lige BiH dočekati povratnika u elitni rang.

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Mostarski Zrinjski prerano je eliminisan iz Evrope, pa se već sad u potpunosti okreće nastupima u domaćim takmičenjima.

Izabranici Simona Rožmana imali su visoke ciljeve na ino-sceni, ali su se od iste oprostili već u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. U dvomeču ih je porazio islandski Valur, a prva prilika za iskupljenje je predstojeća nedjelja, odnosno duel prvog kola Premijer lige BiH sa Čelikom u Mostaru (21.00).

"Sigurno da je iza nas sedmica koju nismo očekivali. Pogotovo imamo u glavi da nema evropske utakmice, ali to smo ostavili iza nas i sigurno smo izvukli neke pouke za dalje. Ispred nas je nova ligaška sezona. Već od prvog dana nam je to prvi i osnovni cilj. Najveći fokus nam je pogotovo na sebi, na segmentima igre koji su već na nekom dobrom nivou i mislim da se to vidi. Normalno, ispravljamo segmente koji nisu takvi kakvi bismo željeli da budu. Sigurno želimo još da ispravimo stvari u smislu faze obrane, pogotovo kad iz srednjeg bloka izlazimo u visoki pritisak. To je jedna stvar na kojoj moramo da poradimo. Druga stvar je rest defense – kad ne završavamo svoje akcije, da imamo dobar raspored nakon izgubljene lopte. Treniramo jako puno, rekao bih, da dođe do još jačih automatizama, da spremamo što više i to na kraju realizujemo. U takmičarskim utakmicama koje su prošle pokazalo da se spremamo dovoljno, samo treba da se smirimo pred golom, budemo malo precizniji i vjerujem da bi sve te utakmice mogle da odu u drugom smjeru", rekao je trener Zrinjskog na početku konferencije za novinare.

Prvi rival u novoj ligaškoj sezoni je Čelik, koji se nakon šest godina vratio u društvo najboljih bh. timova.

"Sigurno da će se kod njih vidjeti taj entuzijazam, ta energija dobrodošlice u smislu da su ponovo u ligi. Nema tu kontinuiteta igara da bismo mogli da ih analiziramo na malo duže staze. Mislim da će prva dva, tri, četiri kola možda biti malo više oscilacija, teže je spremiti se detaljno za samog protivnika jer svi – pogotovo oni koji nisu bili u Evropi – još se traže, kao i vjerovatno još neka pojačanja. Čelik je iskusna ekipa. Nije to, rekao bih, 'zelena' ekipa, da su sad oni došli u ligu pa ne znaju šta ih čeka. Iskusan su tim koji zna šta želi – žele da opstanu u ligi i sigurno će biti svima teško protiv njih. Međutim, igramo kući, nama je prva utakmica, imamo puno toga da pokažemo. Najbolji lijek za svaki poraz je pobjeda. Najviše vremena u razgovoru i treningu smo proveli na tome da si ne dozvolimo više da primimo gol kad imamo totalnu dominaciju, u nekom trenutku koji je najteži za nas da se vratimo."

Ističe slovenački strateg da je zadovoljan reakcijom igrača na njegov način rada.

"Nemam ja tu nikakve primjedbe. Inače, rekao bih to njima u lice ili bih rekao čak i medijski, nemamo mi tu šta da krijemo. Vidite da su svi treninzi otvoreni, svako može sve to da pogleda. Ja nemam nijednu primjedbu. Mislim da su igračima neke stvari sa mnom nove, ali to nije važno. Bitno je to da mi njih na terenu stavljamo u pozicije u kojima mogu da daju svoj maksimum. Mislim da su oni toga svjesni, svog kvaliteta i cilja koji je ispred nas. Nijedna utakmica neće biti nama, rekao bih, podarena, nego ćemo morati svaku da odigramo maksimalno disciplinovano u fazi obrane i maksimalno kreativno i precizno, ali i suvereno ispred protivničkog gola, da bi utakmica išla u rezultatskom smjeru koji mi želimo."

Poslije eliminacije iz Konferencijske lige, Zrinjski je u kontrolnom meču odmjerio snage sa GOŠK-om, koji predvodi Darko Vojvodić, i doživio novi bolan udarac (3:1).

"Ta utakmica je služila mom razmišljanju, mojoj logici, gdje možda neki igrači nisu to dobro shvatilim da sve je to pripremni period. Šest sedmica gdje se raspodijeli minutaža u kakvoj god utakmici. Jedna je možda za nekoga bitnija, za drugoga nije. Meni je svaki trening bitan i svaka utakmica mi je možda posljednja u kontekstu toga šta ja mogu da napravim u tome. Meni se pokazao, koliko god bilo ružno za imidž našeg kluba, karakter nekih igrača koji nisu pokazali novi koji ovaj klub zahtijeva. Sve loše stvari ponekad imaju i neku dobru notu u tome, a to je sigurno da se ponekad otkriju neke maske, da kažem tako najružnije rečeno, da ljudi shvate ozbiljno koji je to klub, koji su to zahtjevi: ili igrali danas 3 na 3, ili sutra evropsku utakmicu, ili šta god – sve je to bitno i bitna je pobjeda."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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