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Otkriven pravi uzrok smrti NBA košarkaša: Nije mu bilo spasa

Otkriven pravi uzrok smrti NBA košarkaša: Nije mu bilo spasa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Potvrđen je i uzrok smrti nekadašnjeg košarkaša Memfisa Brendona Klarka i potvrđeno je da se predozirao.

NBA igrač Brendon Klark umro od predoziranja Izvor: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Brendon Klark je preminuo u 30. godini. Igrao je za Memfis i odmah poslije smrti su se pojavile razne spekulacije oko psihoaktivnih supstanci i razloga koji su doveli do toga. Nekoliko mjeseci kasnije otkriveni su i razlozi smrti.

"Klark je preminuo od predoziranja heroinom i kokainom, sve to dogodilo se slučajno. Sve to u kombinaciji sa lijekovima koje je pio je bio faktor smrti", navodi se u izveštaju sa njegove autopsije koja je obavljena u Los Anđelesu.

Odigrao je 309 utakmica za sedam godina u Grizlisima i u sezoni prije smrti je imao dosta problema sa povredama. Čekala ga je još godina ugovora vrijednosti 12,5 miliona dolara.

Klark je šest nedjelja prije smrti bio uhapšen pošto je bježao od policije dok je sa sobom nosio "nelegalne supstance" u automobilu.

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Tagovi

NBA liga košarka

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