Badosa objavila zabrinjavajuće fotke iz bolnice: "Vidjeli ste slike, morala sam na operaciju"

Španska teniserka Paula Badosa se javila iz bolnice i potvrdila da je imala operaciju i da će brzo da se vrati na teren

Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Paula Badosa je objavila nekoliko novih fotografija na Instagramu i među njima su slike iz bolnice. Pokrenulo je to mnoge spekulacije i zabrinulo ljubitelje tenisa. Kako bi stavila tačku na to odlučila je da objasni o čemu se radi i da je morala da ide na manju operaciju.

"Pozdrav svima, ako ste se pitali o fotografijama koje sam objavila, imala sam manju operaciju. Odlagala sam tu intervenciju već neko vrijeme i morala sam da napravim malu pauzu kako bih se oporavila. Srećna sam što sam se vratila na treninge i što mogu da se takmičim. Vidimo se uskoro u Americi", poručila je Badosa.

Španska teniserka je tako potvrdila da će biti spremna da igra na predstojećem US openu što je veoma dobra vijest. Ona ima ozbiljne zdravstvene probleme već neko vreme i doktori su joj savjetovali i da završi karijeru.

Već je pričala o penziji

Paula Badosa underwent a small surgery.



“Hi everyone,



If you were wondering about the photos from yesterday, I had to undergo a small procedure that I'd been putting off for quite some time, and I needed to take a short break to recover properly.

I'm happy to say I'm back…pic.twitter.com/A0Qby2Azii — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 7, 2026

Badosa će 15. novembra da proslavi 29. rođendan i svjesna je da će uskoro morati da "okači reket o klin" i da joj zdravstveni problemi prave haos... Prima i injekcije zbog hroničnih povreda.

"Znam da ću mlada da se penzionišem i da ću dan poslije toga da odem na operaciju. Nažalost, ovo je hronična povreda. Još uvijek osjećam bol na desnoj strani tijela. Donekle ga kontrolišem, ali se onda naglo pojavi i kada dotakne nerve... Kao hernija koja se pomjera, mogu da igram sa ovim, ali je problem kada mi dotakne nerve. Sa svim ovim ne mogu da vodim normalan život", rekla je Badosa jednom prilikom.

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