logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Badosa objavila zabrinjavajuće fotke iz bolnice: "Vidjeli ste slike, morala sam na operaciju"

Badosa objavila zabrinjavajuće fotke iz bolnice: "Vidjeli ste slike, morala sam na operaciju"

Autor Nemanja Stanojčić
0

Španska teniserka Paula Badosa se javila iz bolnice i potvrdila da je imala operaciju i da će brzo da se vrati na teren

Teniserka Paula Badosa morala na operaciju Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Paula Badosa je objavila nekoliko novih fotografija na Instagramu i među njima su slike iz bolnice. Pokrenulo je to mnoge spekulacije i zabrinulo ljubitelje tenisa. Kako bi stavila tačku na to odlučila je da objasni o čemu se radi i da je morala da ide na manju operaciju.

"Pozdrav svima, ako ste se pitali o fotografijama koje sam objavila, imala sam manju operaciju. Odlagala sam tu intervenciju već neko vrijeme i morala sam da napravim malu pauzu kako bih se oporavila. Srećna sam što sam se vratila na treninge i što mogu da se takmičim. Vidimo se uskoro u Americi", poručila je Badosa.

Španska teniserka je tako potvrdila da će biti spremna da igra na predstojećem US openu što je veoma dobra vijest. Ona ima ozbiljne zdravstvene probleme već neko vreme i doktori su joj savjetovali i da završi karijeru.

Već je pričala o penziji

Badosa će 15. novembra da proslavi 29. rođendan i svjesna je da će uskoro morati da "okači reket o klin" i da joj zdravstveni problemi prave haos... Prima i injekcije zbog hroničnih povreda.

"Znam da ću mlada da se penzionišem i da ću dan poslije toga da odem na operaciju. Nažalost, ovo je hronična povreda. Još uvijek osjećam bol na desnoj strani tijela. Donekle ga kontrolišem, ali se onda naglo pojavi i kada dotakne nerve... Kao hernija koja se pomjera, mogu da igram sa ovim, ali je problem kada mi dotakne nerve. Sa svim ovim ne mogu da vodim normalan život", rekla je Badosa jednom prilikom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Paula Badosa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC