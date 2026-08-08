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"Prijavljujem se za WNBA draft, ispunjavam sve uslove": Turčin hoće da igra sa najboljim košarkašicama

"Prijavljujem se za WNBA draft, ispunjavam sve uslove": Turčin hoće da igra sa najboljim košarkašicama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Enes Kanter se oglasio na društvenim mrežama i poručio da se javno prijavljuje da igra u ženskoj NBA ligi.

Turski košarkaš hoće da igra u WNBA ligi Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Ženska NBA liga (WNBA) je na udaru javnosti. U zvaničnom pravilniku stoji da "samo one košarkašice koje su žene mogu da igraju u ovom takmičenju", ali ne navode ništa u vezi transrodnih osoba ili onih koji promijene pol. Zato se oglasio nekadašnji NBA igrač Enes Kanter.

Nekadašnji centar nekolicine NBA klubova se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da se prijavljuje za WNBA draft i da želi da igra tamo u predstojećoj sezoni.

"Kada sam pogledao sve uslove za igranje u WNBA ligi, odlučio sam da se zvanično prijavim. Pošto je dovoljno samo da kažeš javno ko si i da je to jedini neophodan kriterijum za takmičenje... Moj tim i ja smo ispitali sve uslove oko lične identifikacije i inkluzije i prema pravilniku koji je na snazi prijavljujem se za draft koji je u aprilu 2027. godine", poručio je Kanter.

Jasno je da je njegov cilj da utiče na promjenu pravilnika i da natjera čelnike WNBA da ozbiljno razmisle o kriterijumima koje su naveli.

"Znam da će moje prisustvo na terenu da izazove dosta bure. Nisam ovdje da ismijavam bilo koga ili da pokažem nepoštovanje prema ličnim izborima. Samo želim da se trenutna pravila primijene na sve. Pravila koja predstavljaju vrijednost svake košarkašice u WNBA i svakog trenera koji je to podržao javno. Moj tim i ja smo spremni da pratimo i poštujemo sva navedena pravila, bez izuzetka i radujemo se tome što će WNBA da ispoštuje svoje navedene principe", poručio je Kanter.

Novinari oduševljeni njegovim potezom

Većina novinara je oduševljena potezom Enesa Kantera. Tako se javio i Erik Doerti koji mu je pružio podršku.

"Ljudi iz WNBA su šokirani prijavom Kantera za draft naredne godine, jer odbijaju da obrazlože šta je tačno definicija 'žene' u WNBA. Odmah bio postao najdominantniji igrač u ligi, a na ovaj način je natjerao WNBA da termin 'žena' definiše u biološkom smislu i da tako ukine sve svoje pravilnike o inkluziji. Ovo je sjajan potez", poručio je Doerti.

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Tagovi

Enes Kanter košarka WNBA

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