"Zbog Kine ne igram u NBA ligi": Turčin javno moli evroligaše da ga dovedu

Enes Kanter tvrdi da ga timovi iz NBA lige ne angažuju zbog Kine i nada se da će ekipe iz Evrolige to da učine.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Enes Kanter promijenio je prezime, tačnije dodao je riječ Fridom u prezime kako bi nastavio borbu za ljudska prava i sve za šta se zalaže. Njegove izjave privlače veliku pažnju, posebno kada napada i proziva velike zemlje poput Kine, Turske, Rusije, Irana, Sjeverne Koreje... Tvrdi da još uvijek želi da se bavi košarkom i da igra u NBA ligi, ali da mu to ne dozvoljava - Kina.

"Nadam se da ću se vratiti. Imam 33 godine, još sam mlad i bilo bi lijepo vratiti se. Ali, smatram da se to neće dogoditi jer NBA liga ima dobre odnose sa Kinom. Nadam se da će neki tim iz Evrolige da bude dovoljno hrabar da me potpiše", rekao je Kanter za Open TV.

Ima već i tim na umu. Pošto se otvoreno nudi Panatinaikosu i svom sunarodniku Erginu Atamanu.

"Veliki sam fan Panatinaikosa. Imali smo mali diskusiju ranije, ali kao i mnogi drugi timovi bili su uplašeni da me angažuju jer je Turska veoma blizu Grčke. Da sam potpisao, Panatinaikos bi bio pod velikim pritiskom. Nadam se da ću, kada Erdogan i njegov režim prestanu da vode Tursku, moći da dođem i da budem dio te divne organizacije Panatinaikosa. Oni imaju sve što je potrebno da osvoje titulu i u Grčkoj i u Evroligi. Ponosan sam što za njih igraju turski igrači poput Džedija Osmana i Omera Jurtsevena."

Gdje je sve Kanter igrao?

Eileen Gu is a traitor.



She was born in America, raised in America, lives in America, and chose to compete against her own country for the worst human rights abuser on the planet, China.



She built her fame in a free country, then chose to represent an authoritarian regime while…pic.twitter.com/f0MIuifkc1 — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom)February 18, 2026

Kanter je rođen 20. maja 1992. godine u Cirihu i ima tursko, švajcarsko i američko državljanstvo. Draftovan je kao treći pik na draftu 2011. godine od strane Jute, a prije toga je igrao za Fenerbahče.

U NBA ligi je igrao za Jutu četiri godine, pa dvije za Oklahomu i Njujork, pa je kratko bio u Portlandu, pa je proveo jednu sezonu u Bostonu, Portlandu i Bostonu i košarku nije igrao skoro četiri godine, još od 2022.