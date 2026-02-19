Neočekivan potez Šarunasa Jasikevičijusa: Ovo bi moglo skupo da ga košta

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus ne želi novajlije u svom timu i potpuno vjeruje svojim igračima.

Izvor: MN PRESS

Aktuelni šampion Evrope Fenerbahče ima velikih problema na visokim pozicijama. Već duže vrijeme ne može da računa na Krisa Silvu, dok se nedavno povrijedio i Nikolo Meli koga čeka pauza od oko dva mjeseca. Iako su se pojavile informacije da će pokušati da dovedu centra do kraja prelaznog roka, to neće biti slučaj.

Litvanski trener Šarunas Jasikevičijus će rizikovati i krenuti u odbranu titule sa postojećim igračkim kadrom. Kako pišu turski mediji, Jasikevičijus je veoma zadovoljan timskom hemijom i ne želi nijednog novajliju jer ima puno povjerenje u svoj tim.

Možda tim Fenerbahčea nekome nije izgledao kao ekipa za velika djela na startu sezone, ali trenutno su na čelu tabele Evrolige sa skorom 20-7. Nakon osvajanja titule šampiona Evrope napustilo ih je nekoliko ključnih igrača, a Jasikevičijus je najviše žalio za Markom Gudurićem i Najdželom Hejsom-Dejvisom koji se vratio iz NBA lige u Panatinaikos.

Sredinom januara potpisao je novi trogodišnji ugovor sa turskim klubom kada mu je uprava dala odriješene ruke.

"Veoma sam srećan što sam ovdje. Ovo je moj posao. Svakog jutra dolazim u kancelariju, dajem sve od sebe, nemam problem sa trofejima i pobjeđivanjem. Imam drugi problem. Imam višak takmičarskog duha. Moram biti mirniji. To je jedan od mojih problema. Trudim se da budem mirniji, ali sam konkurentan kao što sam bio na početku. I razumijem da je to jedna od mojih slabosti", rekao je tada Jasikevičijus.

Litvanac je preuzeo Fenerbahče u sezoni 2023/24 i dva puta ih odveo na Fajnal-for. Prošle godine su stigli do druge titule u istoriji i jedan su od glavnih konkurenata i ove sezone.

