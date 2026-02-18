Veliki peh pred Partizan: Šampion Evrope oslabljen, iskusni as mora na operaciju

Fenerbahče neće moći da računa na iskusnog Melija oko dva mjeseca.

Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni košarkaš Fenerbahčea Nikolo Meli polomio je kost u stopalu i biće podvrgnut operaciji. On će odsustvovati sa terena šest do osam nedjelja, pa će prva u nizu propuštenih utakmica biti i ona sa Partizanom u 29. kolu Evrolige, koja je na programu za sedam dana.

Meli (35) je prosječno bilježio 6,5 poena, 5,5 skokova u Evroligi ove sezone, dok je 18 puta bio starter. Njegov povratak prije kraja regularne sezone je neizvjestan. U najboljem slučaju, Meli bi mogao biti dostupan za 35. kolo protiv Bajerna, ali sada je rano davati bilo kakve prognoze.

Nikolo Meli

Izvor: MN PRESS

Prošle sezone, Meli je igrao važnu ulogu u osvajanju Evrolige, dok ove ima nešto manju minutažu. Svakako, kada god kroči na teren velika je opasnost za protivnike i ostaće zapisan kao jedan od najboljih igrača u istoriji ovog takmičenja.

Fenerbahče je trenutno prvi na tabeli Evrolige sa skorom 20-7 i sa velikim šansama da tu završi do kraja regularnog dijela sezone. Ima dvije pobjede više od drugoplasiranog Olimpijakosa i Valensije, a prva naredna prepreka im je Partizan koji im gostuje u Istanbulu 25. februara.

