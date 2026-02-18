logo
Veliki peh pred Partizan: Šampion Evrope oslabljen, iskusni as mora na operaciju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Fenerbahče neće moći da računa na iskusnog Melija oko dva mjeseca.

Nikolo Meli mora na operaciju ne igra protiv Partizana Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni košarkaš Fenerbahčea Nikolo Meli polomio je kost u stopalu i biće podvrgnut operaciji. On će odsustvovati sa terena šest do osam nedjelja, pa će prva u nizu propuštenih utakmica biti i ona sa Partizanom u 29. kolu Evrolige, koja je na programu za sedam dana.

Meli (35) je prosječno bilježio 6,5 poena, 5,5 skokova u Evroligi ove sezone, dok je 18 puta bio starter. Njegov povratak prije kraja regularne sezone je neizvjestan. U najboljem slučaju, Meli bi mogao biti dostupan za 35. kolo protiv Bajerna, ali sada je rano davati bilo kakve prognoze.

Nikolo Meli
Izvor: MN PRESS

Prošle sezone, Meli je igrao važnu ulogu u osvajanju Evrolige, dok ove ima nešto manju minutažu. Svakako, kada god kroči na teren velika je opasnost za protivnike i ostaće zapisan kao jedan od najboljih igrača u istoriji ovog takmičenja.

Fenerbahče je trenutno prvi na tabeli Evrolige sa skorom 20-7 i sa velikim šansama da tu završi do kraja regularnog dijela sezone. Ima dvije pobjede više od drugoplasiranog Olimpijakosa i Valensije, a prva naredna prepreka im je Partizan koji im gostuje u Istanbulu 25. februara.

Tagovi

Nikolo Meli KK Partizan KK Fenerbahče košarka Evroliga

