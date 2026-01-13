logo
Šarunas Jasikevičijus je potpisao: Oglasio se šampion Evrope sa najvažnijom viješću

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Litvanski stručnjak produžio ugovor sa šampionom Evrope do 2029.

Šarunas Jasikevičijus potpisao ugovor sa Fenerbahčeom do 2029. Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Litvanski stručnjak Šarunas Jasikevičijus (49) vodiće Fenerbahče još tri godine. Trener koji je Feneru donio titulu Evrolige prošle godine ozvaničio je svoj ostanak do 2029. i klub je to zvanično potvrdio.

"Njegov doprinos našim istorijskim uspjesima je jedan od najvećih. Postigli smo trogodišnji sporazum i ekipa i ove godine juri velike ciljeve", saopštio je Fenerbahče.

Fenerbahče je uz lijepe riječi na račun Litvanca na njegov račun uputio i želje za velikim brojem pobjeda i za niz šampionskih titula.

Jasikevičijus vodi Fener od 2023. godine i dolaska iz Barselone. U Istanbulu je ostvario najuspješniji period trenerske karijere, započete na klupi Žalgirisa 2014 - najprije kao asistent, a potom i kao trener koji je vodio litvanski klub do Fajnal-fora u Beogradu 2018.

Njegov tim trenutno je petoplasirani na tabeli Evrolige, sa skorom 13-7. 

Tagovi

Šarunas Jasikevičijus KK Fenerbahče

