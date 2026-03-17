Kakav šamar za Dimitrisa Itudisa: Izbjegao otkaz u Hapoelu zbog Vasilisa Spanulisa

Autor Nebojša Šatara
Vasilis Spanulis odbio da preuzme Hapoel iz Tel Aviva i tako je sačuvao Dimitrisa Itudisa.

Dimitrisu Itudisu su dani u Hapoelu iz Tel Aviva odbrojani. Iako je trenutno zadržao posao, jasno je da vlasnik kluba Ofer Janaj nema povjerenje u njega i da bi ga već smijenio - samo da je drugi trener htio da prihvati ponudu.

Prema informacijama izraelskog portala "Sport 5", Itudis je trebalo da dobije otkaz da je Vasilis Spanulis rekao "da", međutim njegov zemljak ne želi da mu "krade posao". Bar za sada. Spanulis je odlučio da neko vrijeme ostane bez angažmana na neko vrijeme, pošto mu je potreban mir po odlasku iz Monaka.

Kao što je poznato, Spanulis nije otišao samo zbog loših rezultata Monaka, nego samog uzroka problema - finansija koje su "uništile" aktuelni projekat u Kneževini. I to prije nego što je ostvario svoj maksimalni potencijal.

Spanulis će izgleda odmarati najmanje do ljeta, poslije čega će odlučiti koji bi sljedeći projekat trebalo da izabere, a biće jako zanimljivo koji poslovi će ga tada čekati. Vidjećemo da li će se baš otvoriti Itudisovo mjesto u Hapoelu, ako ne ispuni očekivanja vlasnika Janaja, biće zanimljivo da li će možda i Panatinaikos mijenjati Ergina Atamana, tu je onda mjesto u Bajernu, Olimpiji, ko zna gdje još u Evroligi.

Podsjetimo, Spanulis je sa Monakom igrao fajnal-for prošle godine, odlično je počeo i ovu sezonu, da bi nakon serije poraza koji su došli nakon finansijskih problema, odlučio ipak da ode.

