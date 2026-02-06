Dimitris Itudis na ivici otkaza u Hapoelu

Hapoel iz Tel Aviva je poražen u 27. kolu Evrolige i zbog toga se vjeruje da je mjesto trenera Dimitrisa Itudisa ugroženo u ovom timu.

Grčki trener Dimitris Itudis (55) mogao bi da dobije otkaz u Hapoelu, nakon nekoliko loših mečeva svog tima u Evroligi. Veliki favorit za osvajanje ovog takmičenja nije u najboljem ritmu, a čini se da iz Izraela "ne praštaju" i zbog toga se sve glasnije govori o smjeni u ekipi koja je donedavno bila lider elitnog takmičenja.

Hapoel je vezao četiri poraza, ako u obzir uzmemo i meč protiv Partizana onda je izgubio posljednjih pet od šest susreta - što u Evroligi, što u domaćem takmičenju. Hapoel je na kraju poražen i u duplom kolu Evrolige, pošto su i Crvena zvezda i Valensija bili bolji timovi. Veliki problem ekipe Dimitrisa Itudisa je povreda najboljeg u timu Elajdže Brajanta, a uz i to pad forme srpskog reprezentativca Vase Micića.

Zbog silnih propuštenih prilika Hapoel je prvo mjesto na tabeli zamijenio četvrtom pozicijom i sada ima 16 pobjeda i 10 poraza, baš kao i Crvena zvezda i Barselona. Čini se da je posebno zabolio poraz od Partizana koji je preokrenuo čak 27 poena zaostatka i došao do pobjede, a od tada i kreću nešto lošiji rezultati Hapoela.

Zbog toga mediji u Izraelu tvrde da će vlasnik kluba Ofer Janaj otpustiti Dimitrisa Itudisa u slučaju da ekipa bude poražena i od Hapoel Jerusalima sa kojim se sastaje u nedjelju od 19.55 sati u 16. kolu domaće lige. Naredni meč u Evroligi Hapoel igra protiv Žalgirisa u 28. kolu, a susret je na programu u 19 sati u petak.







