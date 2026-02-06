Najteži Atamanov poraz: Partizanov šamar će dugo pamtiti

Partizan je nanio jedan od najbolnijih poraza Panatinaikosu pod vođstvom Ergina Atamana

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia

Partizan je deklasirao Panatinaikos u 27. kolu Evrolige. Nije to bio običan trijumf - "parni valjak" je morao da se osveti za bolan poraz u Atini (91:69) i to je uradio na spektakularan način - nanio je najteži poraz pod vođstvom Ergina Atamana. Ekipa koje je bila šampion Evrolige 2023. dosad nije odigrala meč sa tako malim brojem poena pod Atamanovim vođstvom.

Partizan je slavio 78:62, a razlika je mogla da bude i veća, ali su crno-bijeli sklonili nogu sa gasa na kraju, a Panatinaikos je izbjegao apsolutnu blamažu. Međutim, izgubljen meč boliće iako nije rekordni, jer je činjenica da ekipa koja je važila za favorita u ovom meču, u ovom takmičenju, svedena na samo 62 poena. Partizan je nevjerovatno branio skokove, odabirom odbrane "odsjekao" napad gostiju i to mu je doprinijelo da napravi razliku, a rivala sputalo da dođe do poena.

Panatinaikos ima velike probleme, mada ih ima i Partizan. U meč su ušli oslabljeni, bez najboljeg igrača Kendrika Nana, mada i Partizan već tri mjeseca ne može da računa na lidera Karlika Džounsa I pored svih problema "zeleni" su bili favoriti u Partizanovoj kući, ali su je napustili deklasirani. Partizan je pokazao zube, borio se i izborio i sve to vođen hukom sa tribina, koji mu je nedostajao u prethodnim susretima.

Najlošija partija Panatinaikosa

Panatinaikos je ostao ograničen na 62 poena - što je najlošija partija ovog tima u posljednjih nekoliko godina. Ekipa iz Atine odigrala je 142 utakmice od trenutka kad je posljednji put ubacila 62 poena. Posljednji put kad se to dogodilo bilo je 8. aprila 2022, na gostovanju Fenerbahčeu, ali u tom meču su Grci slavili 62:59, pa se broj ubačenih koševa nije kritikovao.

Tada je na klupi Panatinaikosa sjedio Dimitris Priftis, a najbolji strijelac tog meča bio je Janis Papapetru koji je postigao 21 poen.

Kako stoji Panatinaikos poslije poraza od Partizana?

Panatinaikos je poslije poraza od Partizana na diobi sedmog mesta Evrolige i ima 16 pobjeda i 11 poraza, baš kao i Real Madrid. Ekipa je i dalje u plej-in zoni što su dobre vijesti, ali svakako to nije plan ekipe Ergina Atamana, koje je prošle sezone igrala Fajnal-for elitnog takmičenja.

A ove sezone F4 je baš u hali Panate.

Jasno je i treneru iz Turske da ekipa nije bila na najvišem nivou u ovom meču. "Igrali smo užasno u napadu, imali mnogo izgubljenih lopti, promašene šuteve, odustali smo. Partizan je igrao čvrsto, agresivno i zaslužili su ovu pobjedu", rekao je Ergin Ataman poslije ubjedljivog poraza od Partizana u Areni.

"Partizan je igrao veoma fizički, agresivno. Nismo imali odgovor na tu fizikalnost na terenu. Razlog tome je možda to što smo došli poslije teške utakmice protiv Real Madrida, posebno naši veterani poput Slukasa i Grenta, koji su imali sjajan nastup u tom meču. Naravno, bili smo bez Kendrika Nana i bez njega imamo problem u napadu za koji dobro znamo, ali danas smo uz to imali i umorne Slukasa i Grenta, a druga rješenja nismo imali. Drugi su mnogo promašivali, u odbrani nije bilo energije i Partizan je zasluženo pobijedio. Nismo imali energije da odgovorimo na tu fizikalnost", dodao je on.