Prva reakcija Atamana nakon debakla od Partizana: Igrali smo užasno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman oglasio se poslije meča u Areni.

Ergin Ataman izjava poslije poraza Panatinaikosa od Partizana Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je lako i ubjedljivo savladao Panatinaikos 78:62 u Areni, u okviru 27. kola Evrolige, a trener gostiju Ergin Ataman bio je razočaran nastupom svog tima.

"Igrali smo užasno u napadu, imali mnogo izgubljenih lopti, promašene šuteve, odustali smo. Partizan je igrao čvrsto, agresivno i zaslužili su ovu pobjedu", rekao je Ataman poslije ubjedljivog poraza od Partizana u Areni.

Partizanu je ovo bio deveti trijumf, a imaju i 18 poraza, dok je grčki tim sada na učinku 16-11.

Ostaje nam da vidimo kako će nakon novog debakla reagovati prvi čovjek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, koji je prije nekoliko dana tražio ostavke Atamana, kompletnog stručnog štaba, ali i igrača.



Standings provided by Sofascore

