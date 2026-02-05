Zvižduci za Atamana i Paspalja: Pogledajte "vatren" doček Grobara u Areni

Sportski direktor Partizana Žarko Paspalj i trener Panatinaikosa Ergin Ataman izviždani su od strane navijača

Partizan je u punoj Beogradskoj areni dočekao Panatinaikos u 27. kolu Evrolige, a početak susreta kao i dosad obilježili su zvižduci navijača crno-bijelih. Oni su ovog puta bili upućeni treneru gostujuće ekipe Erginu Atamanu, a kako je odmah iza njega izašao Žarko Paspalj i legenda sprskog kluba dobila je zvižduke.

Navijači Partizana salvama zvižduka dočekali su trenera Ergina Atamana, koji istini za volju nije omiljen u Srbiji. Vrlo brzo iza stratega Panatinaikosa pojavio se i sportski direktor Partizana Žarko Paspalj koji je takođe izviždan, kao i na nekoliko prethodnih mečeva.

Pogledajte reakciju navijača Partizana:

Zvižduci za Atamana i Paspalja

Prije gostovanja Partizanu Ataman je rekao: "Partizan je uvijek sjajan tim, koji zaslužuje poštovanje u svakoj utakmici. Biće to još jedna važna utakmica za nas, jer ćemo pokušati da pobijedimo u gostima, kako bismo mogli da nastavimo da poboljšavamo našu poziciju na tabeli", rekao je Ergin Ataman pred gostovanje Partizanu.