Partizan ponovo bez "otpisanih": Penjaroja ne mijenja odluku, ali je dočekao važnog igrača nazad

Trener Partizana Đoan Penjaroja ponovo može da računa na Dvejna Vašingtona, dok su definitivno otpisani Džabari Parker i Mika Murinen

Izvor: MN PRESS

Partizan ponovo može da računa na Dvejna Vašingtona, dok su Džabari Parker i Mika Murinen i dalje precrtani i to će se teško u skorije vrijeme promijeniti.

Vašington se ovog četvrtka definitivno vratio u tim "crno-bijelih" za meč protiv Panatinaikosa u 27. kolu Evrolige, a kako smo već navikli, trener Đoan Penjaroja izostavio je najskuplje pojačanje i najmlađeg u timu, kojima zamjera nekoliko stvari, prije svega pristup obavezama.

Dvejn Vašington je posljednji meč odigrao 16. januara, a poslije povrede leđa ponovo je spreman da pomogne ekipi. Istini za volju, mnogi vjeruju da Partizan igra bolje bez Amerikanca, koji je u prethodnim mečevima trošio veliki broj lopti i tako smanjio priliku drugim igračima da dođu do poena i razigraju se.

Pogledajte 00:16 Dvejn Vašington se zagreva za meč sa Panatinaikosom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

S druge strane, standardno nema najskupljeg pojačanja u Partizanu - Džabarija Parkera. Amerikanac i dalje ne igra, posljednji put se na terenu našao protiv Barselone 9. januara i odigrao je skromnih devet minuta i postigao dva poena. Od tog trenutka na parket nije ulazio čak i u regionalnom takmičenju.

Takođe, u ekipi nema i Mike Murinena. Finac već duže vremena ne dobija priliku da zaigra u Evroligi, A, trener Penjaroja objasnio je i zbog čega.

"Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke. Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati drugačiji mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji dio košarke koji u ovom momentu on ne razumije", rekao je Penjaroja za MONDO.

Ovo je tim Partizana protiv Panatinaikosa: Vašington, Osetkovski, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanovc, Pejn, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.