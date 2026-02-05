logo
Majk Džejms ima poruku za Isaka Bongu: "Idi iz Partizana, bilo gdje"

Majk Džejms ima poruku za Isaka Bongu: "Idi iz Partizana, bilo gdje"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Majk Džejms savjetuje Isaka Bongu da ide iz Partizana.

majk dzejms bonga da ode iz partizana Izvor: MN PRESS

Uprkos krizi u Monaku, kako rezultatskoj tako i finansijskoj, najbolji igrač ovog tima Majk Džejms stigao je da odvoji vrijeme za intervju za "Basket News" u kome je govorio o mnogim temama. Stigao je čak da se dotakne i drugih klubova, pa je tako čak komentarisao i situaciju u Partizanu.

Upitan da prokomentariše koje bi to igrače volio da vidi u drugim sredinama, prvo je za primjer uzeo Isaka Bongu iz Partizana za koga smatra da treba da igra za kvalitetniji tim.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Ima ih nekoliko, a prvi je Isak Bonga. Bilo gdje da ode. Tu su još Obst (Bajern), Fransisko (Žalgiris), Šorts (PAO), Luvavu Kabaro (Baskonija) i tako dalje...", rekao je Majk Džejms koji je ovom temom stigao da se bavi između debakla od Žalgirisa (104:87) i meča koji slijedi sa Bajernom.

"Bez uvrede, ali ne mogu da dočekam da vidim odlazak Silvena Fransiska iz Žalgirisa. Želim da ga vidim u većem timu i da vidim šta će tamo da uradi. Nije nepoštovanje, ali zaista želim da ga vidim u većem timu. Izvinite. Ima nevjerovatnu sezonu. Veoma je zabavan za gledanje i pokretač je tima", naglasio je Amerikanac koji je najavio da bi na kraju sezone mogao da ode iz Kneževine.

Iskusni bek ove sezone inače prosječno bilježi 16,7 poena i 6,7 asistencija po meču za Monako, a njegova ekipa trenutno je na 10. mestu Evrolige sa skorom 15-11.

Isak Bonga se povredio
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Isak Bonga Majk Džejms KK Partizan

