"Naša kuća je vaša kuća": Ostoja Mijailović poslao poruku Makabiju poslije dočeka u Izraelu

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović dobio je poseban poklon u Izraelu

Izvor: Arenasport 2/Printscreen

Partizan je u 26. kolu Evrolige poražen od ekipe Makabija, ali početak utakmice prošao je u znaku crno-bijelih. "Ponos Izraela" želio je da se zahvali "parnom valjku", nakon što je u toku rata Izraela i Hamasa od oktobra 2023. do jeseni 2025. igrao u Beogradu, u dvorani Aleksandar Nikolić.

Igrači Makabija su tokom ceremonije stajali i nosili majice sa natpisom "Hvala, Beograde". Našao se tu i veliki transparent sa istom porukom u dvorani. Nakon gesta zahvalnosti, oglasio se i predsjednik Partizana Ostoja Mijailović. "Osjećam duboku čast i ponos što stojim ovdje u ime Košarkaškog kluba Partizan, Beograda i Srbije", rekao je Mijailović.

"Kada je naš klub čuo da Makabi, velikan evropske košarke, više nema siguran dom za svoje utakmice, odgovor je bio jasan i jednostavan: naša kuća je vaša kuća. Beograd je otvorio vrata, kao mnogo puta do sada, da pomognemo prijateljima u najtežem trenutku. Istorija nas je već naučila šta znači biti primljen s toplinom kada dom više nije siguran. Prije više od tri decenije i Partizan je, zbog ratnih okolnosti, skoro cijelu svoju pobjedonosnu sezonu u Evroligi morao da igra u Fuenlabradi, predgrađu Madrida, u Španiji."

"Bili su nam velika podrška i to nas je iskustvo naučilo da u sportu ne smiju da postoje granice, posebno kada su u pitanju ljudska solidarnost i podrška. Danas smo mi bili u prilici da pomognemo drugom velikom klubu i naciji u teškom trenutku. To je pravi krug prijateljstva i poštovanja koji košarka gradi."

"Zahvaljujem vam na ovoj nezaboravnoj ceremoniji, u ime Partizana, Beograda i Srbije. Želim vam puno uspjeha na terenu, ali još više, želim da se rat u vašoj domovini što prije okonča i da se mir i bezbjednost vrate svim ljudima. Neka ova utakmica i naše prijateljstvo budu mali simbol nade za bolje sutra", rekao je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović.