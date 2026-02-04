Lundberg bez dileme poslije pobjede nad Partizanom: "Imali smo malo sreće, ali smo je zaslužili"

Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg bio je lider Makabija u pobjedi nad Partizanom.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Partizana poraženi su u Izraelu od ekipe Makabija u tijesnom meču (95:93). Susret je obilježio sporni koš Džimija Klarka, kao i igra Ifea Lundberga koji prije godinu dana u Humskoj nije pokazao ni izbliza sličnu igru kao u ovom susretu. Poslije važnog trijumfa svog tima Danac je sumirao utiske.

Lundberg je ubacio 21 poen za Makabi, imao je i četiri skoka i pet asistencija za 31 minut na terenu, te je na kraju njegov indeks korisnosti bio 21. Možda njegova dobra igra nije u prvom planu, zbog koša koji je Džimi Tre Klark postigao u završnici meča, ali nema sumnje da je uloga Danca bila ogromna u ovom susretu.

"Čestitam saigračima, odigrali smo izuzetno dobru utakmicu, pogotovo u drugom poluvremenu. Znali smo da moramo da ograničimo Partizanove posjede nakon ofanzivnih skokova, kao i da sprečimo igru u reketu. Obavili smo posao i onda je Džimi pogodio šut za pobjedu. Čestitao bih i njemu i saigračima. Trudili smo se da ostanemo smireni, trudili smo se da se ohrabrujemo i morali smo da uživamo i ostanemo zajedno. Na kraju smo imali i malo sreće, zaslužili smo je", zaključio je Lundberg u razgovoru za Mocart sport..

Lundberg je početkom sezone 2024/25 u Partizan stigao kao najzvučnije ime Evrolige. Plan je bio da se ekipa gradi oko plejmejkera iz Danske, ali forma koju je pokazao zakovala ga je za klupu Parnog valjka u nekim vrlo važnim mečevima i bilo je jasno da će naredne godine morati da pronađe novu sredinu. Prije godinu dana u Evroligi odigrao je 26 mečeva i imao jedva osam poena, u ovoj sezoni bilježi 11,1, uz to ima i skoro dva skoka i 3,5 asistencija po susretu i sve to uz istu minutažu - 25 minuta.

