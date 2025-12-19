logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tek što je stigao iz Partizana, ostavio sve u šoku: "Boljeg igrača nismo doveli 20 godina"

Tek što je stigao iz Partizana, ostavio sve u šoku: "Boljeg igrača nismo doveli 20 godina"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Gabriel Ife Lundberg oduševljava sve u Makabiju. Heroj je velike pobjede protiv Valensije.

Gabriel Ife Lundberg oduševljava sve u Makabiju Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši bek Partizana Gabrijel Ife Lundberg (31 god, 193 cm) igra sjajno za Makabi i bio je najbolji igrač tima u pobjedi protiv Valensije 85:82. Za indeksom korisnosti 21 bio je MVP "Ponosa Izraela", uz 12 ubačenih poena, jednu pogođenu trojku i sedam asistencija.

Danski košarkaš proveo je na terenu 26 i po minuta i za to vrijeme iznudio pet prekršaja protivnika, ukrao jednu loptu, uhvatio tri skoka, pogodio trojku iz dva pokušaja...

"Gdje je Lundberg u Makabiju? Ovo je klasičan dokaz koliku težinu i značaj ima iskustvo igranja u Evroligi. Promijenio je ekipu za 180 stepeni. Postoji veliko pojačanje da je ovo najbolje pojačanje koje je Makabi Tel Aviv doveo usred sezone u posljednje dvije decenije", naveo je izraelski novinar Arel Ginsber.

Lundberg je ove jeseni napustio Partizan nakon što je prošlog ljeta bio "precrtan" među crno-bijelima, a u izraelskom velikanu je imao dvocifreni poenterski učinak u mečevima protiv Žalgirisa (10p), Dubaija (13) i Valensije (12). Prosječno postiže po 9,4 poena, a Makabi je u posljednje četiri utakmice "vezao" isto toliko pobjeda, pa sada ima skor 7-10 i odmakao je Partizanu pobjedu, uz odigranu utakmicu više.

Oglasio se o odlasku iz Partizana

"Neke stvari mogle su da budu riješene drugačije. Ipak, to je sada prošlost. Gajim veliko poštovanje prema navijačima i način na koji su me prihvatili, posebno moju familiju. Želim posebno da se zahvalim onima koji su me podržavali u ovom turbulentnom periodu. Mnogo navijača Partizana mi se javilo, poželjeli su mi sreću, tražili su da se vratim i slično. Cijenim tu podršku. Ovo je posao, razumijem to. Djeluje mi da su sada svi srećni i da se radujemo onome što dolazi", rekao je Lundberg u prvom intervjuu poslije odlaska iz Partizana. 

Među crno-bijelima proveo je sezonu 2024/25, učestvovao u osvajanju ABA lige, a minulog ljeta bilo je jasno da je njegova epizoda u Humskoj završena.

Obradović ga pominjao pred odlazak

Krajem oktobra, u toku velikih problema crno-bijelih sa igrom i povredama, novinari su pitali Željka Obradovića za Lundbergov status i da li postoji šansa da se vrati u ekipu.

"Lundberga kao opciju nijednog trenutka nisam razmatrao. Ne vjerujem ni bilo ko drugi u klubu, ta odluka je donijeta još ljetos, ali da se ne vraćamo na to. To su stvari koje su bile i donijete ljetos", rekao je tom prilikom Željko Obradović.

Danac je prije Partizana igrao za Virtus, Finiks Sanse, CSKA Moskvu, Tenerife, Manresu, Zjelonu Goru...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ife Lundberg Makabi Tel Aviv Valensija Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC