Tek što je stigao iz Partizana, ostavio sve u šoku: "Boljeg igrača nismo doveli 20 godina"

Gabriel Ife Lundberg oduševljava sve u Makabiju. Heroj je velike pobjede protiv Valensije.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši bek Partizana Gabrijel Ife Lundberg (31 god, 193 cm) igra sjajno za Makabi i bio je najbolji igrač tima u pobjedi protiv Valensije 85:82. Za indeksom korisnosti 21 bio je MVP "Ponosa Izraela", uz 12 ubačenih poena, jednu pogođenu trojku i sedam asistencija.

Danski košarkaš proveo je na terenu 26 i po minuta i za to vrijeme iznudio pet prekršaja protivnika, ukrao jednu loptu, uhvatio tri skoka, pogodio trojku iz dva pokušaja...

"Gdje je Lundberg u Makabiju? Ovo je klasičan dokaz koliku težinu i značaj ima iskustvo igranja u Evroligi. Promijenio je ekipu za 180 stepeni. Postoji veliko pojačanje da je ovo najbolje pojačanje koje je Makabi Tel Aviv doveo usred sezone u posljednje dvije decenije", naveo je izraelski novinar Arel Ginsber.

איפה לונדברג במכבי ת״א זאת ההוכחה הקלאסית לכמה משקל ומשמעות יש למושג הזה ״ניסיון יורוליג״, שינה את הקבוצה ב180 מעלות



יש מצב שזה הרכש הכי טוב באמצע עונה שמכבי ת״א עשתה בשני העשורים האחרונים — Arel Ginsber (@ArelGinsber8)December 18, 2025

Lundberg je ove jeseni napustio Partizan nakon što je prošlog ljeta bio "precrtan" među crno-bijelima, a u izraelskom velikanu je imao dvocifreni poenterski učinak u mečevima protiv Žalgirisa (10p), Dubaija (13) i Valensije (12). Prosječno postiže po 9,4 poena, a Makabi je u posljednje četiri utakmice "vezao" isto toliko pobjeda, pa sada ima skor 7-10 i odmakao je Partizanu pobjedu, uz odigranu utakmicu više.

Oglasio se o odlasku iz Partizana

"Neke stvari mogle su da budu riješene drugačije. Ipak, to je sada prošlost. Gajim veliko poštovanje prema navijačima i način na koji su me prihvatili, posebno moju familiju. Želim posebno da se zahvalim onima koji su me podržavali u ovom turbulentnom periodu. Mnogo navijača Partizana mi se javilo, poželjeli su mi sreću, tražili su da se vratim i slično. Cijenim tu podršku. Ovo je posao, razumijem to. Djeluje mi da su sada svi srećni i da se radujemo onome što dolazi", rekao je Lundberg u prvom intervjuu poslije odlaska iz Partizana.

Među crno-bijelima proveo je sezonu 2024/25, učestvovao u osvajanju ABA lige, a minulog ljeta bilo je jasno da je njegova epizoda u Humskoj završena.

Obradović ga pominjao pred odlazak

Krajem oktobra, u toku velikih problema crno-bijelih sa igrom i povredama, novinari su pitali Željka Obradovića za Lundbergov status i da li postoji šansa da se vrati u ekipu.

"Lundberga kao opciju nijednog trenutka nisam razmatrao. Ne vjerujem ni bilo ko drugi u klubu, ta odluka je donijeta još ljetos, ali da se ne vraćamo na to. To su stvari koje su bile i donijete ljetos", rekao je tom prilikom Željko Obradović.

Danac je prije Partizana igrao za Virtus, Finiks Sanse, CSKA Moskvu, Tenerife, Manresu, Zjelonu Goru...