Partizanov bek stigao u Makabi, Uroš Trifunović napustio Tel Aviv!

Makabi napravio "rokadu" bivših igrača Partizana

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Makabi Tel Aviv ozvaničio je dolazak doskorašnjeg beka Partizana Gabrijela "Ifea" Lundberga (30). Danski košarkaš nije nastupao ove sezone za crno-bijele nakon što je ljetos ispao iz planova trenera Željka Obradovića, pa rastanak nije bio iznenađenje.

Lunbergov potpis je ozvaničen nekoliko dana nakon što je Makabi potvrdio da se rastao sa još jednim bivšim igračem Partizana, srpskim internacionalcem Urošem Trifunovićem (24). Dugogodišnji krilni košarkaš crno-bijelih i reprezentativac Srbije bio je tri mjeseca član "Ponosa Izraela", u njegovom dresu početkom sezone nastupio protiv Efesa u Evroligi, ali poslije toga nije bio u planovima trenera Odeda Kataša.

Nakon toga je Trifunović brzo našao klub, jer je potpisao u Turskoj za Turk Telekom, u kojem će nastupati u Evrokupu. Na taj način je ponovo stigao u zemlju u kojoj je u mladim kategorijama igrao za Karšijaku, u periodu u kojem je njegov otac Aleksandar Trifunović bio trener prvog tima. Poslije toga je šest godina bio član Partizana, a sezonu 2024/25 proveo je takođe u Turskoj, nastupajući za Tofaš.