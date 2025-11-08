Košarkaški klub Partizan i bek Ife Lundberg razišli se nakon jedne sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan još tokom ljeta "precrtao" je beka Ifea Lundberga, ali je on sve do danas bio član crno-bijele porodice. Nakon što su prethodnih dana stizale informacije da će se danski košarkaš preseliti u redove Makabija iz Tel Aviva, sada smo korak bliže tom scenariju, jer je srpski tim saopštio detalje raskida.

Po navodima košarkaškog kluba Partizan, crno-bijeli i Ife Lundberg su sporazumno raskinuli saradnju. To je najbolje rješenje za obje strane - Lundberg može da pronađe tim u kojem će igrati, a Partizan da uštedi dio novca koji bi inače isplatio igraču na kojeg ne računa.

Vidi opis Partizanu ne treba, ide da igra Evroligu: Željko Obradović ga je precrtao još tokom ljeta Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg. Ife Lundberg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

"KK Partizan i Ife Lundberg su postigli sporazum o raskidu saradnje. Nakon sezone 2024/25 u kojoj je sa crno-bijelima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere", navodi se u objavi crno-bijelih.

Kako je Lundberg igrao za Partizan?

Tokom svoje jedine sezone u klubu, Lundberg je pomogao Partizanu da osvoji titulu u ABA ligi, čime je nastavio sa velikim uspjesima kroz karijeru. Bivši košarkaš Finiksa, za koji je odigrao četiri meča, svojevremeno je osvojio FIBA Interkontinentalni kup, VTB ligu, kao i trofeje u Danskoj, Poljskoj i Italiji.

Vidi opis Partizanu ne treba, ide da igra Evroligu: Željko Obradović ga je precrtao još tokom ljeta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Michele Nucci/IPA Sport / ipa-ag / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Lundberg je u prethodnoj sezoni odigrao 26 mečeva za Partizan u Evroligi, a na 14 susreta bio je starter. Prosječno je bilježio 7,9 poena, tri asistencije i 2,2 skoka po meču. Isti prosjek poena, ali uz 2,4 asistencije i 1,9 skokova Ife je imao i na 28 mečeva u regionalnom takmičenju.