Ife Lundberg objavio knjigu

Ife Lundberg je predstavio svoju knjigu u Kopenhagenu. Pošto nije u planovima Partizana, glasine da ga traži Crvena zvezda nisu tačne, našao je vremena da u Kopenhagenu održi predstavljanje knjige.

Ife Lundberg je poslije sezone u kojoj nije opravdao očekivanja u Partizanu van planova Željka Obradovića, a vrijeme koje ima iskoristio je da predstavi svoju knjigu. Knjiga "Ife, ništa nije nemoguće" predstavljena je u Kopenhagenu i tom prilikom održana je konferencija za medije.

Kako se navodi u ovoj knjizi najboljji danski košarkaš pisao je o svom putu i razvoju, a najviše se posveti nastupima u NBA ligi u sezoni 2021/22. Tada je nakon sjajnih igara u CSKA iz Moskve potpisao za Finiks Sanse i upisao je četiri nastupa u regularnoj sezoni. Nakon toga su uslijedile dvije sezone u Virtusu i dolazak u Partizan.

Taj dolazak u NBA ligu nije bio bez svojih problema, pošto je zapravo Lundberg napustio Moskvu kada je izbio rat Rusije i Ukrajine, a CSKA ga je optužio da je jednostrano raskinuo ugovor.

Knjiga Ifea Lundberga može da se nađe na internetu, ali za sada samo na danskom. Cijena joj je 244 danske krune, što je 32,5 evra (oko 60 KM).

O čemu je knjiga?

“Ife je najpoznatiji danski košarkaš, ali priča koja stoji iza njegovog uspjeha možda nije toliko poznata. U ovoj knjizi možete čitati o Ifeovom putu od teškog detinjstva u Vestebrou, preko mladalačkih godina u ekipama Falkon i Horsens IC, gdje je počeo da igra profesionalno; o mnogim godinama tokom kojih je uporno i odlučno radio da bi stigao do velikih evropskih klubova i na kraju potpisao za CSKA iz Moskve. Morao je da otkupi svoj ugovor i pobjegne posljednjim avionom iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu.

Kroz tekst i mnoštvo fotografija knjiga pruža uvid u saradnju sa trenerima i agentima, odnose sa prijateljima iz svijeta košarke i porodicom, ali prije svega u Ifeov poseban način razmišljanja i vjeru da će, bez obzira na prepreke, jednog dana dostići svoj cilj”, navodi se u opisu knjige.

Pričalo se da ga želi Zvezda

U moru košarkaških glasina koje svakog ljeta preplave medije i evroligaško tržište pojavila se i priča da je Crvena zvezda zainteresovana za danskog košarkaša. Ipak, za sada djeluje izvjesno da to nije bila prava informacija, tako da Partizan i Danac pokušavaju da pronađu rješenje za njegov nastavak karijere.

(MONDO)