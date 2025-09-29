Pojavile su se informacije o tome da je Crvena zvezda zainteresovana da dovede Ifea Lundberga kao zamjenu za Ajzeu Kenana. Kako stvari stoje mala je vjerovatnoća da se to desi...

Izvor: MN PRESS

Da li Crvena zvezda želi da angažuje Ifea Lundberga (30)? Pojavile su se informacije o tome da je kao jedna od potencijalnih zamjena za povrijeđenog Ajzeu Kenana upravo košarkaš Partizana. Ipak, mala je vjerovatnoća da će do toga doći.

Kako su za MONDO rekli iz Zvezde, za Lundberga nisu zainteresovani i on nije u njihovim planovima. Dakle, jasno je da je Janisu Sferopulosu potreban još jedan bek zbog teške povrede američkog košarkaša, ali to neće biti Danac iz redova crno-bijelih.

Vidi opis Da li Crvena zvezda dovodi igrača Partizana?: Ovo je istina o transferu Lundberga Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg. Ife Lundberg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Kao druga opcija spominje se Riki Kounsil četvrti. U pitanju je Amerikanac koji je rođen 3. avgusta 2001. godine u Sjevernoj Karolini i trenutno je bez kluba. Igrao je za Filadelfiju i najbolji meč u NBA ligi imao je 10. februara 2024. godine kada je dao 19 poena Vašingtonu.

Koga još Zvezda gleda?

Vidi opis Da li Crvena zvezda dovodi igrača Partizana?: Ovo je istina o transferu Lundberga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: EPA/CJ GUNTHER SHUTTERSTOCK OUT Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: EPA/CJ GUNTHER SHUTTERSTOCK OUT Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: EPA/CJ GUNTHER SHUTTERSTOCK OUT Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA/CJ GUNTHER SHUTTERSTOCK OUT Br. slika: 6 6 / 6 AD

Još jedan igrač koji je na radaru crveno-bijelih je Kion Džonson (23). Izabran je kao 21. pik na draftu 2021. godine od strane Njujork Niksa, ali je odmah trejdovan u Kliperse. Igrao je još za Portland i Bruklin, ali je više vremena provodio u Razvojnoj ligi.

Netsi su ga otpustili 17. septembra i to bi mogla da bude šansa za Zvezdu pošto je trenutno slobodan agent. U NBA ligi odigrao je ukupno 161 meč i ima prosjek od 8,2 poena, 2,7 skokova i 1,9 asistencija po meču.

U Partizanu ne računaju na Lundberga

Vidi opis Da li Crvena zvezda dovodi igrača Partizana?: Ovo je istina o transferu Lundberga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Michele Nucci/IPA Sport / ipa-ag / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Partizan ima namjeru da se riješi ugovora Ifea Lundberga i neće mu stajati na putu u izboru nove sredine. Na njega ne računa ni Željko Obradović.

"Ife je igrač Partizana koji nije pozvan pripreme. Njemu i agentu je saopšteno da ne računamo na njega. Mi izmirujemo taj njegov ugovor. Dobar je momak, sjajan, jedan od boljih ljudi koji je igrao u Partizanu. Viđenje stručnog štaba je da se nije uklopio. Manja šteta je da ne bude u ekipi nego da ga plaćamo. Uvijek poštujem odluke naših trenera, da ne ulazim u sportski sektor. Mislim da će uskoro naći novu sredinu i da ćemo se osloboditi njegovog ugovora. Biće mu isplaćeno ono što mu pripada ugovorom, nećemo ostati dužni njemu", poručio je Ostoja Mijailović na konferenciji za medije pred početak nove sezone.

Dakle, izvjesno je da on neće nastaviti karijeru u Partizanu, tako da je jedino pitanje sada koji će klub da peuzme njegov ugovor i da ga angažuje.