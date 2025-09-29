Zvezda dovodi igrača Partizana: Obradović ga otpisao, a Sferopulosu treba zamjena za Amerikanca

Ife Lundberg je jedan od igrača koji je na meti Crvene zvezde poslije teške povrede Ajzee Kenana koji će na dužu pauzu.
Planovi Crvene zvezde promijenili su se naglo kada je Ajzea Kenan doživio tešku povredu. Na meču protiv Dubaija je pao i uhvatio se za koljeno i bilo je jasno da nije ni malo naivno. Zbog toga Janis Sferopulos traži još jednog igrača na bekovskim pozicijama i to bi mogao da bude Ife Lundberg.
Partizan ne računa na danskog košarkaša što mu je i javno saopšteno. Prema pisanju italijanskog novinara Matea Adreanija Lundberg je na meti crveno-bijelih i nije jedini. Prati se još i Riki Kounsil četvrti. Ta dva igrača su u najužem izboru za bekovsku poziciju u redovima tima sa Malog Kalemegdana.
Kounsil je rođen 3. avgusta 2001. godine u Sjevernoj Karolini, na NBA draftu 2023. godine nije izabran, ali je potpisao dvosmerni ugovor sa Filadelfijom. Više vremena proveo je igrajući za filijalu Siksersa Delaver, a najbolju partiju u NBA ligi pružio je 10. februara 2024. godine kada je dao 19 poena Vašingtonu. Zvanično je ostao bez ugovora 25. jula ove godine i traži klub.
Šta su u Partizanu rekli za Lundberga?
Partizan želi da se riješi Lundberga i to nije tajna. Nije poznato da li postoji neka klauzula u ugovoru ili obeštećenje, mada je jasno da crno-bijeli hoće da se riješe njegove plate tako da u slučaju da zaista postoji interesovanje Zvezde vjerovatno mu neće stajati na putu.
"Ife je igrač Partizana koji nije pozvan pripreme. Njemu i agentu je saopšteno da ne računamo na njega. Mi izmirujemo taj njegov ugovor. Dobar je momak, sjajan, jedan od boljih ljudi koji je igrao u Partizanu. Viđenje stručnog štaba je da se nije uklopio. Manja šteta je da ne bude u ekipi nego da ga plaćamo. Uvijek poštujem odluke naših trenera, da ne ulazim u sportski sektor. Mislim da će uskoro naći novu sredinu i da ćemo se osloboditi njegovog ugovora. Biće mu isplaćeno ono što mu pripada ugovorom, nećemo ostati dužni njemu", rekao je Ostoja Mijailović na konferenciji.