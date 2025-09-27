logo
Teška povreda Zvezdinog Amerikanca: Klub se oglasio, crne slutnje su se obistinile

Teška povreda Zvezdinog Amerikanca: Klub se oglasio, crne slutnje su se obistinile

Košarkaš Zvezde Ajzeja Kenan moraće na dugu pauzu jer je doživio povredu ligamenta koljena.

Ajzea Kenan povrijedio prednji ukršteni ligament Izvor: Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Crvena zvezda saopštila je da je bek Ajzeja Kenan doživio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta koljena na utakmici VTB Superkupa protiv Dubaija u četvrtak.

"KK Crvena zvezda obavještava javnost da su ljekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povrijedio prednje ukrštene ligamente koljena. Ajzea Kenan se povrijedio tokom prvog poluvremena utakmice VTB Superkupa sa Dubaijem. Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu", saopštio je klub.

Kenan se povrijedio prilikom jednog prodora, bez kontakta sa protivnikom, što je najčešće dodatno loš znak. Potom je iznesen sa terena, a iako je pokušao da stane na noge - i uspio u tome, ipak će morati na dugu pauzu.

Ajzeja Kenan (34 godine, 183 centimetra) došao je u Zvezdu prošlog ljeta i potpisao dvogodišnji ugovor, na osnovu kojeg je ostao i ovog leta u klubu, bez obzira na neuspešnu prvu sezonu u crveno-belom i gledano timski i individualno.

košarka Ajzea Kenan KK Crvena zvezda

