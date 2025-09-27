Košarkaš Zvezde Ajzeja Kenan moraće na dugu pauzu jer je doživio povredu ligamenta koljena.
KK Crvena zvezda saopštila je da je bek Ajzeja Kenan doživio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta koljena na utakmici VTB Superkupa protiv Dubaija u četvrtak.
"KK Crvena zvezda obavještava javnost da su ljekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povrijedio prednje ukrštene ligamente koljena. Ajzea Kenan se povrijedio tokom prvog poluvremena utakmice VTB Superkupa sa Dubaijem. Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu", saopštio je klub.
Kenan se povrijedio prilikom jednog prodora, bez kontakta sa protivnikom, što je najčešće dodatno loš znak. Potom je iznesen sa terena, a iako je pokušao da stane na noge - i uspio u tome, ipak će morati na dugu pauzu.
Teška povreda Zvezdinog Amerikanca: Klub se oglasio, crne slutnje su se obistinile
Ajzeja Kenan (34 godine, 183 centimetra) došao je u Zvezdu prošlog ljeta i potpisao dvogodišnji ugovor, na osnovu kojeg je ostao i ovog leta u klubu, bez obzira na neuspešnu prvu sezonu u crveno-belom i gledano timski i individualno.
Bonus video: Povreda Ajzeje Kenana