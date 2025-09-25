Ajzea Kenan se uhvatio za koljeno i samo pao: Iznijeli ga sa terena, previjao se od bolova

Ajzea Kenan se povrijedio na meču VTB kupa između Crvene zvezde i Dubaija.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda je vodila poen razlike sredinom druge četvrtine meča sa Dubaijem kada je poslije postignute trojke Ajzea Kenan krenuo u prodor. Prošao je, ostvario prednost, a onda se još dok je bio u prodoru uhvatio za koljeno.

Pao je pravo na parket, a odmah je nastavio da se drži za lijevo koljeno. Nije djelovalo da je u pitanju kontakt tokom koga se povrijedio, što obično nije dobra vijest.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidjeli smo ga kasnije na klupi sa vrlo bolnim izrazom lica. Medicinski tim ga je bukvalno donio na klupu, ali dobra vijest je da je on na kraju stao na noge. Stavio je peškir na glavu i djelovalo je da ga i dalje boli, pa ćemo teško da ga vidimo na ovom meču ponovo na terenu. Ipak, vidjećemo kasnije koliko je povreda ozbliljna. Ostao je Kenan sa ledom na koljenu, dobio je nekoliko tableta protiv bolova, vidjećemo kako će se razvijati situacija.