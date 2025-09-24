logo
Evo zašto Janis Sferopulos nije dao izjavu: Crvena zvezda se oglasila nakon poraza od CSKA

Evo zašto Janis Sferopulos nije dao izjavu: Crvena zvezda se oglasila nakon poraza od CSKA

Crvena zvezda tvrdi da Janis Sferopulos nije izbjegao obaveze prema medijima.

Crvena zvezda tvrdi da Janis Sferopulos nije izbjegao novinare Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde ubjedljivo su poraženi od CSKA iz Moskve (89:67) u polufinalu VTB Superkupa, a navijači su ostali bez izjave trenera Janisa Sferopulosa na kraju meča. Djelovalo je u televizijskom prenosu da je grčki stručnjak "preskočio" davanje izjave televizijskoj ekipi, ali...

Crvena zvezda je to demantovala! Kratkom porukom medijima obratio se srpski tim, uz napomenu da ništa nije bilo pripremljeno za Sferopulosovu izjavu. Za sada nije poznato da li je Janis Sferopulos trebalo da priča pred kamerama prije ili nakon svog kolege.

"Trener KK Crvena zvezda Meridianbet Janis Sferopulos nije odbio da da izjavu na kraju utakmice, već prema dogovoru odmah po izlasku sa terena nije bilo kamere, niti je bilo šta bilo spremno za davanje izjave", naveli su iz Crvene zvezde. Sa druge strane, poraz od CSKA analizirali su igrači Zvezde.

Podsjećamo, Crvena zvezda je ubjedljivo poražena od Moskovljana, a meč je obilježilo nekoliko detalja koji brinu. Zvezda je imala katastrofalne procente šuta i za dva i za tri poena, a velike probleme imala je i na defanzivnom skoku. O svemu tome Sferopulos će morati da brine narednih dana, jer sezona uskoro počinje.

