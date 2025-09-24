logo
Zvezda razbijena u Beogradskoj areni: Ubjedljiv poraz od CSKA uz katastrofalan šut 2/27

Autor Haris Krhalić
Crvena zvezda izgubila je od CSKA u beogradskoj Areni u VTB Superkupu.

CSKA razbila Crvenu zvezdu u VTB Superkupu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je od CSKA polufinalu VTB Superkupa - 89:67.

To znači da crveno-bijeli sada čekaju ishod meča Dubaija i Zenita, pobjednik tog duela ide u finale, poraženi u meč za treće mjesto. I rezultatski je jasno kako se meč odvijao, a ono što je skupo koštalo srpski tim jeste šut za tri poena. Nestvarno loše - 2/27 za tri. Dakle, 7.4 odsto za tri poena. Sa takvim procentima je bilo nemoguće uraditi nešto...

Mučio se tim Janisa Sferopulosa od samog početka. Nisu mogli da pronađu šut. Prvu trojku na meču dao je Stefan Miljenović i to tek u 8. minutu meča. Za dva je Zvezda šutirala 17/37, za tri 2/27, ukupno je to 19/64 odnosno 29.7 odsto. Premalo za ovakav meč. Uz to je Zvezda imala 37 skokova i samo 11 asistencija što govori o previše soliranja i igre jedan na jedan. Na drugoj strani su "armejci" imali 43 skoka i 21 asistenciju.

Djelovalo je da bi nešto moglo da se promeni kada je Moneke izjednačio na 47:47, ali je Melo Trimbl u posljednjem kvartalu preuzeo kontrolu, dominirao na parketu i stavio tačku na meč.

