Majk Džejms poslao Partizan i Crvenu zvezdu poslao u plej-in Evrolige

Majk Džejms je rangirao svih 20 timova u Evroligi pred početak nove sezone, Monako nije stavio na prvo mjesto, a Partizan i Zvezdu poslao je u plej-in turnir.

Nova sezona Evrolige uskoro počinje. Timovi organizuju dane za medije tim povodom, a jedna od igrica koja je popularna jeste rangiranje timova. Tako su igrači dobili zadatak da poređaju svih 20 ekipa na tabeli za sezonu 2025/26, a sada je to učinio i Majk Džejms. Najbolji igrač Monaka je Partizan i Crvenu zvezdu stavio u plej-in.

Ekipu Željka Obradovića vidi na osmom mjestu, a tim Janisa Sferopulosa odmah iza, na devetom. Interesantno je i da za razliku od mnogih drugih Monako nije stavio na prvo mjesto. Rekao je da to ne želi, jer ne valja. Aludirajući vjerovatno na to da timovi koji ligaški dio završe kao prvoplasirani rijetko osvajaju titulu.

"Partizan. Mislim da će da budu bolji, ali moram da sačuvam neke pozicije", rekao je Džejms kada je smjestio Partizan na osmu poziciju na samom početku.

Crvena zvezda je stigla kao pretposljednji tim, a dok su izlazili grbovi klubova priznao je i da mu je problem što ne zna napamet sve ekipe, pa ne zna ko je sve ostao.

"Ko je posljednji? Nije toliko loše, dobar sam bio", prokomentarisao je Džejms na kraju.

