"Edo, dođi da se slikamo kod grba Zvezde": Luka Dončić peckao bivšeg igrača Partizana

"Edo, dođi da se slikamo kod grba Zvezde": Luka Dončić peckao bivšeg igrača Partizana

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
0

Najbolji slovenački košarkaš i veliki zvezdaš Luka Dončić zezao saigrača iz reprezentacije, partizanovca Edu Murića.

Luka Dončić zvao Edu Murića da se slikaju kod grba Zvezde Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

NBA superstar Luka Dončić (26) došao je u Beogradsku arenu na utakmicu protiv Srbije (četvrtak, 20 časova), a na terenu je ugledao grb KK Crvena zvezda. Slovenac i veliki navijač crveno-bijelih zajedno sa bivšim igračem Zvezde Alenom Omićem (33) "peckao" je saigrača iz reprezentacije Eda Murića (33), pozivajući ga da se zajedno fotografiju na centru terena.

Očekivano, Murić nije prihvatio taj poziv, iako su Dončić i Omić insistirali. Pogledajte tu scenu iz Beogradske arene.

Dvorana na Novom Beogradu sigurno će biti ispunjena do posljednjeg mjesta u četvrtak na meču Srbija - Slovenija, koji će biti i "generalna proba" srpske reprezentacije za Eurobasket, na kojem igra od 27. avgusta.

Dončić je u toj dvorani sa Realom postao šampion Evrope 2018. godine, pre odlaska u NBA ligu. Sada je ponovo tu, a u njegovom društvu je i otac, Saša Dončić, koji je čest gost Beograda i utakmica Zvezde u Areni.

Dončić junior prati crveno-bijele iz Sjedinjenih Država i često na društvenim mrežama objavljuje fotografije da njima pokaže da je uz Zvezdu i u Americi.

Edo Murić dvije godine nosio crno-bijelo

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Slovenije Edo Murić član je generacije svoje zemlje koja je 2017. na čelu sa Goranom Dragićem i Lukom Dončićem postala šampion Evrope. Igrao je za Partizan od 2014. do 2016. godine, a potom je čak šest godina igrao za Cedevitu, najprije u Zagrebu, pa potom još pet sezona u Ljubljani, gdje se fuzionisala sa Olimpijom. Ovog ljeta je prešao u debitanta u ABA ligi, Iliriju.

Luka Dončić KK Crvena zvezda KK Partizan košarka

