"Ja sam znala": Najbolja Amerikanka "poklopila" novinara zbog Luke

Kejtlin Klark je na svoj način pohvalila Luku Garzu.

Izvor: Brian Spurlock / Zuma Press / Profimedia

Luka Garza je poslije nekoliko godina sjedenja na klupi u NBA ligi napravio pravi potez odlaskom u Boston, gdje igra sjajno. Ove sezone prosječno bilježi 7,5 poena uz 4,3 skoka i 0,9 asistencija po meču, a posebno je oduševio sposobnošću da pogađa trojke.

"Luka Garza je "streč" petica za koju niko nije znao da postoji prije ove sezone. Sada šutira tačno 50 odsto za tri ove sezone", napisao je poznati NBA novinar Majk D'Amiko. Ipak, najbolja šuterka u istoriji WNBA lige Kejtlin Klark se nije složila sa njim.

"Ja sam znala", napisala je u odgovoru plejmejkerka Indijana Fivera. I nije slagala, one se jako dobro zna sa Lukom Garzom.

Luka Garza je 2021. godine draftovan kao 52. pik od strane Detroit Pistonsa, a onda je poslije godinu dana u gradu motora proveo tri sezone u Minesoti prije dolaska u Boston. Sa Kejtlin Klark se poznaje sa koledža. Garza je studirao na Ajova stejtu od 2017. do 2021. godine, dok je dvostruka WNBA Ol starka bila na istom koledžu od 2020. do 2024. Očigledno je da su trenirali i šutirali zajedno i da se dobro poznaju.

Luka Garza je još 2020. godine istakao želju da nastupa za Bosnu i Hercegovinu, a u decembru 2021. godine počeo je proces dobijanja državljanstva. Debitovao je za BIH protiv Portugala 2023. godine i tada je imao dabl-dabl od 15 poena i 12 skokova. Sa Bostonom je na početku sezone potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 5.500.000 dolara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!