Iz Pionira otišao da potpiše za Golden Stejt: Đak Željka Obradovića ima 10 dana da pokaže sve što zna

Turski centar Omer Jurtseven potpisao desetodnevni ugovor poslije nastupa za reprezentaciju svoje zemlje protiv Srbije.

Reprezentativac Turske Omer Jurtseven (27 godina, 213 centimetara) potpisao je za Golden Stejt Voriorse par sedmica poslije dvomeča protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Prethodnih dana igrao je za razvojni tim Hjuston Roketsa, a sezonu je počeo u Panatinaikosu, u kojem je dobio otkaz krajem februara.

Tačnije, Panatinaikos je na zahtjev trenera Ergina Atamana iskoristio mogućnost u ugovoru da se dvije strane rastanu, jer je turski stručnjak želio da stvori mjesto za povratak oporavljenog Matijasa Lesora. S obzirom na to da je Francuz u međuvremenu zaigrao, više nije bilo mjesta za turskog košarkaša rođenog u Uzbekistanu.

Počeo kod Željka Obradovića

Počeo kod Željka Obradovića

Jurtseven je počeo seniorsku karijeru u Fenerbahčeu kod Željka Obradovića, pod čijim je vođstvom stasavao do 2016. godine i odlaska na koledže Nort Karolina Stejt i Džordžtaun. Na NBA draftu 2020. nije odabran, ali se preko razvojnog tima Oklahome izborio za mjesto u ligi, u Majami Hitu, pa u Juti Džez.

U Evroligu se vratio 2024. godine, kada je potpisao za Panatinaikos, a prošlog leta je ostvario uspjeh karijere, osvojivši srebro na Eurobasketu sa Turskom.

Golden Stejt je odabrao Jurtsevena nakon što je ubacio 36 poena uz 12 skokova za razvojni tim Hjustona prošlog petka. Njegov novi tim, slavni Voriorsi, ima ogromne probleme sa povredama i igraće protiv Njujorka u nedjelju uveče bez niza važnih igrača, Drejmonda Grina, Ala Horforda, Kristapsa Porzingisa, Seta Karija, Deantonija Meltona, uz podrazumijevano odsustvo Džimija Batlera zbog pokidanog ukrštenog ligamenta koljena. Takođe, Stef Kari, najbolji šuter u istoriji, propustio je 17 utakmica u nizu zbog konstantnih problema sa desnim koljenom.

Golden Stejt je na devetoj poziciji tabele Zapadne konferencije sa skorom 32-34 i djeluje da će ponovo u plej-in.