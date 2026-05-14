Francuska objavila spisak za Svjetsko prvenstvo: Precrtan tragičar iz finala 2022, nema mjesta ni za asa Reala

Selektor Francuske Didije Dešamp objavio je spisak igrača za Svjetsko prvenstvo u Americi.

Izvor: Profimedia

Selektor Francuske Didije Dešamp objavio je u dnevniku od 20 časova na nacionalnoj televiziji spisak igrača za Svjetsko prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD (od 11. juna do 19. jula). Najbolji igrač "trikolora" Kilijan Mbape (27) predvodiće ekipu na trećem Mundijalu u nizu, nakon što je 2018. sa njim na čelu Francuska postala prvak, a četiri godine kasnije u Kataru bila vicešampion.

Ovo je spisak Francuske:

Golmani: Majk Manjon (Milan), Robin Riser (Lens), Bris Samba (Ren)

Defanzivci: Lukas Dinj (Aston Vila), Malo Gusto (Čelsi), Lukas Ernandez (PSŽ), Teo Ernandez (Al Hilal), Ibrahim Konate (Liverpul), Žil Kunde (Barselona), Maksans Lakrua (Kristal Palas), Vilijam Saliba (Arsenal), Dajo Upamekano (Bajern Minhen)

Vezisti: Ngolo Kante (Fenerbahče), Manu Kone (Roma), Adrijen Rabio (Milan), Orelijen Čuameni (Real Madrid), Varen Zair-Emeri (PSŽ)

Napadači: Manjes Akliuš (Monako), Bredli Barkola (PSŽ), Rajan Šerki (Mančester Siti), Usman Dembele (PSŽ), Dezire Due (PSŽ), Žan-Filip Mateta (Kristal Palas), Kilijan Mbape (Real Madrid), Majkl Olise (Bajern Minhen), Markus Tiram (Inter).

Nema tragičara iz Katara

Tragičar tog finala, napadač Randal Kolo Muani (27) iz Totenhema, nije na spisku i malo ko je iznenađen zbog toga jer je dao samo pet golova u skoro tragičnoj sezoni svog tima u Premijer ligi. Prije četiri godine, u finalu je promašio veliku šansu u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom Argentine Emilijanom Martinezom i neće dobiti šansu da to ispravi ovog ljeta.

Takođe, nema ni veziste Reala Eduarda Kamavinge (23), za koga je Dešamp objasnio da "je imao tešku sezonu, tokom koje nije mnogo igrao i često je bio povrijeđen".

Strašan napadač Trikolora

Izvor: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia

Kao što se već zna, Francuska ima pakleno jak tim i predvode ga uz Mbapea i aktuelni vlasnik Zlatne lopte Usman Dembele (28), jedan od lidera Bajerna Majkl Olise (24), debitant iz Pari Sen Žermena Dezire Due (20), Rajan Šerki (22) iz Mančester sitija, golgeter Intera Markus Tiran (28), snažni centarfor Kristal Palasa Žan-Filip Mateta (28), takođe mladi šampion Evrope sa PSŽ-om Bredli Barkola (23)... Kako odabrati među ovakvim asovima ko će biti rezerva?

Šta čeka Francuze na Svjetskom prvenstvu?

Dešamp će okupiti reprezentaciju 29. maja u nacionalnom fudbalskom centru u Klerfontenu. Njegov tim će igrati tokom priprema protiv Obale Slonovače 4. juna u Nantu, pa protiv Sjeverne Irske u Lilu, 8. juna. Poslije toga će vicešampioni svijeta otputovati u svoju bazu u Bostonu, iz koje će odlaziti na utakmice Mundijala u grupnoj fazi, protiv Senegala 16. juna, Iraka 22. juna i Norveške, 26. juna.

(MONDO)