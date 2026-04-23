Ministar za sport Italije odbacio ideju da "azuri" zamijene Iran: "Na Mundijal se ide kroz kvalifikacije"

Italijanski ministar za sport i mlade Andrea Abodi definitivno je odbacio mogućnost da Italija na "zadnja vrata" ode na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku umjesto Irana.

Nakon što su se pojavile glasine o eventualnoj zamjeni Irana, Abodi je jasno poručio da takav scenario nije realan niti poželjan za Italiju.

"To je kontinentalno pitanje i čini mi se zaista teško da bi mogao nastati problem osim u Evropi. Ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi i, iskreno, ne želim ni da se dogodi", rekao je Abodi ranije ovog mjeseca, a danas je bio još direktniji.

"Prvo, to nije moguće, a drugo, nije primjereno... Na Svjetsko prvenstvo se dolazi kroz kvalifikacije na terenu".

Ministar ekonomije Đankarlo Đorđeti otišao je i korak dalje, nazvavši ideju "sramotnom".

Time je stavljena tačku na spekulacije koje su se pojavile nakon što je Italija treći put zaredom ostala bez Svjetskog prvenstva poslije poraza od Bosne i Hercegovine u Zenici.

