logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministar za sport Italije odbacio ideju da "azuri" zamijene Iran: "Na Mundijal se ide kroz kvalifikacije"

Autor Nebojša Šatara
0

Italijanski ministar za sport i mlade Andrea Abodi definitivno je odbacio mogućnost da Italija na "zadnja vrata" ode na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku umjesto Irana.

Ministar za sport Italije odbacio ideju da "azuri" zamijene Iran

Nakon što su se pojavile glasine o eventualnoj zamjeni Irana, Abodi je jasno poručio da takav scenario nije realan niti poželjan za Italiju.

"To je kontinentalno pitanje i čini mi se zaista teško da bi mogao nastati problem osim u Evropi. Ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi i, iskreno, ne želim ni da se dogodi", rekao je Abodi ranije ovog mjeseca, a danas je bio još direktniji.

"Prvo, to nije moguće, a drugo, nije primjereno... Na Svjetsko prvenstvo se dolazi kroz kvalifikacije na terenu".
Ministar ekonomije Đankarlo Đorđeti otišao je i korak dalje, nazvavši ideju "sramotnom".

Time je stavljena tačku na spekulacije koje su se pojavile nakon što je Italija treći put zaredom ostala bez Svjetskog prvenstva poslije poraza od Bosne i Hercegovine u Zenici.

(MONDO)

Tagovi

Italija mundijal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC