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Šok za šampiona svijeta: Argentinac se povrijedio na treningu, ne ide na Svjetsko prvenstvo

Šok za šampiona svijeta: Argentinac se povrijedio na treningu, ne ide na Svjetsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Veliki peh za reprezentaciju Argentine samo nekoliko dana pred start Svjetskog prvenstva.

leonardno balerdi ne ide na svjetsko prvenstvo Izvor: Doug Barrett / AFP / Profimedia

Fudbaleri Argentine brane titulu svetskog šampiona na predstojećem prvenstvu, a samo nekoliko dana pred početak stižu loše vijesti iz tabora "gaučosa". Naime, Leonardno Balerdi koji je trebalo da debituje na svjetskoj smotri, doživeo je ozbiljnu povredu i očekuje ga pauza od mjesec dana.

Štoper se povrijedio na treningu reprezentacije i neće moći da se stavi na raspolaganje selektoru Lionelu Skaloniju. Očekuje se da uskoro bude saopšteno ime igrača koji će ga zamijeniti. 

Igrač Marseja je u suzama napustio trening kamp i odmah je bilo jasno da je situacija i više nego ozbiljna. Ovo je veliki hendikep za gaučose koji će predvođeni Lionelom Mesijem pokušati da osvoje četvrtu planetarnu titulu.

Ko igra za Argentinu?

Selektor reprezentacije Argentine Lionel Skaloni odredio je imena 26 igrača koji će na predstojećem Svjetskom prvenstvu od 11. juna pokušati da odbrane titulu prvaka osvojenu u Kataru 2022.

Golmani: Emilijano Martinez (Aston Villa), Heronimo Rulji (Olimpik Marsej), Huan Muso (Atletiko Madrid)

Odbrana: Gonzalo Montijel (River), Nauel Molina (Atletiko Madrid), Lisandro Martinez (Mančester junajted), Nikolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsej), Kristijan Romero (Tottenham), Nikolas Taljafiko (Lion), Fakundo Medina (Olimpik Marsej)

Vezni red: Đovani Lo Selso (Betis), Leandro Paredes (Boka Juniors), Rodrigo De Pol (Inter Majami), Ezekjel Palasios (Bajer Leverkuzen), Enco Fernandes (Čelsi), Aleksis Mekalister (Liverpul), Valentin Barko (Strazbur)

Napad: Lionel Mesi (Inter Majami), Nikolas Gonzales (Atletiko Madrid), Đulijano Simeone (Atletiko Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Hoze Manuel Lopez (Palmeiras), Hulijan Alvarez (Atletiko Madrid), Tijago Almada (Atletiko Madrid), Niko Paz (Komo)

Argentina će početi takmičenje u Grupi J, u okviru koje će 16. juna u Kanzas Sitiju igrati protiv Alžira, 22. juna protiv Austrije u Arlingtonu i na istom mjestu 27. juna protiv Jordana.

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Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

 (MONDO)

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Tagovi

Argentina Svjetsko prvenstvo Mundijal 2026

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