Šok na spisku Argentine za Svjetsko prvenstvo: Nema heroja finala sa prošlog Mundijala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Sve je iznenadila odluka Lionela Skalonija da ni na širi spisak od 55 igrača ne uvrsti Paula Dibalu.

Paulo Dibala ne ide na Svjetsko prvenstvo Izvor: Profimedia/ Maurizio Borsari/AFLO/ ALEJANDRO PAGNI / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok je Bosna i Hercegovina odmah objavila spisak od 26 igrača koji će nastupati na Svjetskom prvenstvu, Lionel Skaloni se na klupi Argentine odlučio za spisak od 55 igrača koji će tek kasnije skratiti na 26. 

Ako se i očekivalo da veteran Anhel Koreja koji je u Meksiku ne bude ni u 55 igrača, za Paula Dibalu se to nije očekivalo. Ofanzivni vezista Rome koji je ranije igrao za Instituto, Palermo i Juventus ima 40 nastupa za selekciju Argentine, a ima četiri postignuta gola.

Dibala je na prošlom Mundijalu zamijenio Hulijana Alvareza, a u finalu Nikolasa Taljafika i na kraju je bio bitan šraf u pobjedi nad Francuskom pošto je dao gol sa penala u penal seriji. Ipak Lionel Skaloni ga nije stavio ni u sastav za Kopa Ameriku 2024. godine. 

Ko je na spisku? 

Naravno, tu je Lionel Mesi bez koga se neće ići na Mundijal, kao i zvijezde poput Lautara Martineza i Hulijana Alvareza. Glavni šrafovi veznog reda su Enco Fernandez i Aleksis Mekalister, što se tiče odbrane tu su Kristijan Romero i Lisandro Martinez, a na golu je prva opcija Emilijano Martinez.

