Novi udarac za Romu: Najbolji igrač zbog povrede propušta najvažniji meč

Paulo Dibala doživio je novu povredu i moraće na pauzu.

Izvor: Shutterstock

U nedjeljnom "matine" terminu Roma je doživjela prvi poraz u sezoni. Bodove sa "Olimpika" odnio je Torino (1:0), ali to nije jedina briga koja je snašla Đan Pjera Gasperinija.

Iskusni strateg doživio je prvi poraz otkako je preuzeo kormilo Rimljana, a istovremeno je i za veliki derbi protiv Lacija ostao bez najboljeg igrača.

Paulo Dibala doživio je povredu butine lijeve noge, zamijenjen je na poluvremenu, a sada je saopšteno da će morati na prinudnu pauzu, i to bar 15 dana. To znači da će preskočiti predstojeći "Derbi dela Kapitale", zakazan za nedjelju, takođe od 12.30.

"Pregledi kojima je danas podvrgnut Paulo Dibala pokazali su povredu butine leve noge. Pauza bi trebalo da traje oko dvije nedjelje. Argentinac će tako propustiti derbi protiv Lacija, zatim prvi meč u Ligi Evrope protiv Nice, kao i domaći meč protiv Verone", objavili su mediji sa Apenina.

Dibala bi mogao da se vrati na teren za meč drugog kola Lige Evrope, koji će Roma igrati protiv Lila početkom oktobra.