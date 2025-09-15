logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi udarac za Romu: Najbolji igrač zbog povrede propušta najvažniji meč

Novi udarac za Romu: Najbolji igrač zbog povrede propušta najvažniji meč

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Paulo Dibala doživio je novu povredu i moraće na pauzu.

Paulo Dibala Izvor: Shutterstock

U nedjeljnom "matine" terminu Roma je doživjela prvi poraz u sezoni. Bodove sa "Olimpika" odnio je Torino (1:0), ali to nije jedina briga koja je snašla Đan Pjera Gasperinija.

Iskusni strateg doživio je prvi poraz otkako je preuzeo kormilo Rimljana, a istovremeno je i za veliki derbi protiv Lacija ostao bez najboljeg igrača.

Paulo Dibala doživio je povredu butine lijeve noge, zamijenjen je na poluvremenu, a sada je saopšteno da će morati na prinudnu pauzu, i to bar 15 dana. To znači da će preskočiti predstojeći "Derbi dela Kapitale", zakazan za nedjelju, takođe od 12.30.

"Pregledi kojima je danas podvrgnut Paulo Dibala pokazali su povredu butine leve noge. Pauza bi trebalo da traje oko dvije nedjelje. Argentinac će tako propustiti derbi protiv Lacija, zatim prvi meč u Ligi Evrope protiv Nice, kao i domaći meč protiv Verone", objavili su mediji sa Apenina.

Dibala bi mogao da se vrati na teren za meč drugog kola Lige Evrope, koji će Roma igrati protiv Lila početkom oktobra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Paulo Dibala Roma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC