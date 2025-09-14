Torino "zakočio" Romu: Baroni ima recept za Gasperinija - prvi poraz "vučice" u sezoni

Đovani Simeone postigao gol poslije više od godinu dana i odlučio meč na rimskom "Olimpiku".

Izvor: marco iacobucci / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije dva minimalna trijumfa, Roma i Đan Pjero Gasperini doživjeli su prvi poraz u novoj sezoni.

Pomalo neočekivano, bodove sa rimskog "Olimpika" odnio je Torino, koji je u prva dva susreta osvojio samo bod, bez datog gola. Ipak, danas je pogodio Đovani Simeone i tri boda otputovala su na sjever Italije.

"Bikovi" su slavili golom u 59. minutu, kada je Simeone krunisao sjajan kontranapad gostiju. Potpuno je ispala odbrana "vučice", a na kraju je Mile Svilar bio nemoćan. Argentinac je izuzetno precizno šutirao i pogodio za 0:1. Bio je to njegov prvenac u dresu Torina, ujedno i prvi gol još od 25. avgusta prošle godine.

Nije Roma imala svoj dan. Ni prije ni poslije gola ništa nije funkcionisalo u timu domaćih. Gasperini je susret počeo bez klasičnog napadača, ali Paulo Dibala i Matijas Sule nisu uspjeli da probiju bedem sa petoricom defanzivaca pred protivničkim golom. Iskusni strateg pokušao je u nastavku promjenom formacije da popravi stvari, ali i ovaj put Marko Baroni ga je nadmudrio.

Zanimljivo, aktuelni trener Torina u sudarima sa Atalantom, koju je do prošle sezone vodio Gasperini, poražen je samo jednom u posljednje tri godine. Prošle sezone sa Laciom je upisao pobjedu 1:0 i remi 1:1, sezonu ranije sa Veronom je izvukao remi 2:2, uz taj jedini neuspjeh 0:1, dok je u sezoni 2022/23 vodeći Leće u oba susreta slavio 2:1.

Inače, Roma danas praktično do nadoknade, kada je zaprijetila preko Pizilija, El Šaravija i Sulea, nije napravila niti jednu priliku iz kategorije stroprocentnih. Čak je u nekoliko navrata Svilar poslije primljenog gola spašavao svoj tim ubjedljivijeg poraza, ali ostalo je 0:1.

SERIJA A - 3. KOLO:

Roma - Torino 0:1 (0:0)

/Simeone 59/

Piza - Udineze (15.00)

Atalanta - Leće

Sasuolo - Lacio (18.00)

Milan - Bolonja (20.45)

Odigrano u subotu:

Kaljari - Parma 2:0 (1:0)

/Mina 33, Felići 77/

Juventus - Inter 4:3 (2:1)

/Keli 18, Jildiz 38, Turan 82, Adžić 90+1 - Čalhanoglu 30, 65, Tiram 76/

Fiorentina - Napoli 1:3 (0:2)

/Ranijeri 79 - De Brujne 6 pen, Hojlund 14, Beukema 52/

Ponedjeljak:

Verona - Kremoneze (18.30)

Komo - Đenova (20.45)



