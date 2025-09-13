logo
Vasilije Adžić zasjenio sjajnu noć Lilijana Tirama: Francuz je do 91. minuta bio najsrećniji čovjek na svijetu! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Spektakularnim golom u nadoknadi mladi Crnogorac odlučio "Derbi Italije".

Vasilije Adžić Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Kakva utakmica na "Alijanc stadionu"!

Spektakularan "Derbi Italije" donio je mnoštvo uzbuđenja i teško je popisati šta se sve večeras dešavalo u duelu Juventusa i Intera, koji je na kraju odlučen u nadoknadi fenomenalnim golom Vasilija Adžića - 4:3 (2:1).

Susret velikih rivala, odigran je 212. put u Seriji A, a ukupno 268. put računajući sva takmičenja. Svi koji su gledali derbi 3. kola mogli su zaista da uživaju. Imala je "stara dama" dva puta prednost, sjajni Hakan Čalhanoglu sa dva projektila najavio je preokret gostiju, zatim su briljirala braća Tiram i Inter je poveo, ali je u finišu sve zasjenio mladi Crnogorac koji je osigurao novi preokret i na kraju pobjedu svom timu.

Iako u prvih petnaestak minuta djelovalo da ćemo gledati pravu fudbalsku uspavanku, u 18. minutu Lojd Keli pokrenuo je goleadu. Defanzivac domaćih iskoristio je proigravanje kolege iz odbrane Bremera i pogodio za vođstvo Juventusa.

Ipak, na isteku pola sata igre Čalhanoglu je sjajno zahvatio loptu, i to slabijom lijevom nogom, te postigao spektakularan gol za izjednačenje.

Izvor: Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia

Međutim, na odmor su izabranici Igora Tudora otišli s prednošću. Bio je to još jedan veoma lijep gol, a mrežu Intera milimetarski preciznim udarcem zatresao je Kenan Jildiz. 

PROŠLE GODINE 4:4

Spektakularan meč Inter i Juventus odigrali su i prošle godine, ali na "Đuzepe Meaci". Tada je bilo 4:4, dok je u Torinu Juventus slavio minimalno 1:0.

U nastavku je mnogo bolje izgledao gostujući tim. Kakvu bombu u nogama ima Čalhanoglu je pokazao u 65. minutu, kada je raspalio desnicom i lopta se zarila u mrežu bespomoćnog Mikelea de Gregorija. Nije tu bio kraj mukama Juventusa, jer je u 76. minutu Markus Tiram pogodio za potpuni preokret.

Ipak, večeras najsrećniji čovjek na svijetu sigurno je bio Lilijan Tiram. Legendarni francuski fudbaler, otac Markusa i Kefrena Tirama, dočekao je i da se i njegov mlađi sin upiše u strijelce. Kefren je u 82. minutu postigao šesti gol na meču, za još jedno izjednačenje.

A onda je prava drama odlučena u prvom minutu nadoknade. Vasilije Adžić čekao je svoju šansu s klupe, u 73. minutu zamijenio je Manuela Lokatelija, a onda je u 91. minutu izazvao erupciju oduševljenja domaćih navijača na stadionu u Torinu.

Šutirao je nekadašnji prvotimac podgoričke Budućnosti iz velike daljine i postigao prvenac u seniorskom dresu "stare dame". Uslijedilo je veliko slavlje, među prvima mu je čestitao i Dušan Vlahović, koji za 73 minuta provedena na terenu nije imao neki zapažen učinak.

Pogledajte Adžićevu majstoriju:

Juventus je upisao i treću pobjedu u prvenstvu, zadržao maksimalan učinak i trenutno je na čelu tabele, dok je Inter doživio i drugi poraz na tri odigrana meča.

SERIJA A - 3. KOLO:

Kaljari - Parma 2:0 (1:0)
/Mina 33, Felići 77/

Juventus - Inter 4:3 (2:1)
/Keli 18, Jildiz 38, Turan 82, Adžić 90+1 - Čalhanoglu 30, 65, Tiram 76/

Fiorentina - Napoli (20.45)

Nedjelja:

Roma - Torino (12.30)
Piza - Udineze (15.00)
Atalanta - Leće
Sasuolo - Lacio (18.00)
Milan - Bolonja (20.45)

Ponedjeljak:

Verona - Kremoneze (18.30)
Komo - Đenova (20.45)



