Potpisao zastavu UČK, a igraće sa dvojicom Srba: Čim je stigao u klub napravio je veliki skandal

Albanski fudbaler sa Kosova i Metohije potpisivao zastavu UČK, a saigrači će mu biti srpski fudbaleri.

Izvor: Instagram/arlindsadiku89/printscreen

Jedan od najboljih albanskih fudbalera današnjice, možda i najveća zvijezda reprezentacije "Kosova" Edon Žegrova (26) napravio je veliki skandal u Italiji. Dosadašnji fudbaler francuskog Lila, za koji neće igrati protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope, završava transfer u Juventus gdje će mu saigrači biti Dušan Vlahović i Filip Kostić - oni ga sigurno neće dočekati raširenih ruku.

Srpski fudbaleri mogli su da vide kako njihov novi saigrač potpisuje zastavu terorističke UČK, organizacije koja se prije više od dvedeset godina borila protiv jugoslovenske vojske, policije i specijalnih jedinica na teritoriji Kosova i Metohije. Takođe, UČK je djelovala na teritoriji današnje Crne Gore, odnosno Sjeverne Makedonije i činila brojne zločine u tim krajevima.

Žegrovu su u Torinu sačekali albanski navijači koji su mu ponudli crvenu zastavu sa simbolom UČK, a on je bez ikakvog razmišljanja o posljedicama potpisao komad tkanine. Snimak ovog skandala na društvene mreže okačio je prištinski novinar Arlind Sadiku kojeg pamtimo kao velikog provokatora na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gdje mu je čak i oduzeta akreditacija zbog nedoličnog ponašanja.

Albanski fudbaler Edon Žegrova rođen je u njemačkom gradu Herford, ali posjeduje pasoše Albanije i "Kosova", za koje i nastupa u seniorskoj konkurenciji. Do sada je odigrao 42 meča za takozvano Kosovo, uz učinak od pet golova i tri asistencije. Prije nego što je debitovao za reprezentaciju, Žegrova se dvoumio oko nacionalnog tima koji želi da predstavlja - pa je odbijao ponude Albanije, ali i mlade reprezentacije "Kosova" pod izgovorom da je fokusiran na klupsku karijeru.

Nakon što se njegova porodica vratila iz Njemačke u Srbiju, Edon Žegrova je odrastao u Prištini. Kako se navodi na internetu, njegovi roditelji odrasli su u mjestu Velika Dobranja, u opštini Lipljan. Danas u ovom mjestu živi nešto više 1.500 stanovnika, albanske nacionalnosti.